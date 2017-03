Sturm in Lillehammer sorgt für Abbruch

Die Basketballer von Bayern München haben ihre noch verfügbare Option auf eine Nachverpflichtung in Anspruch genommen: Der dreimalige deutsche Meister verpflichtet Dru Joyce - der im Endspurt der Bundesliga womöglich den entscheidenden Impuls verleihen kann.

München – Ende der Woche hatte Marko Pesic noch vielsagend gelächelt. Ein neuer Profi für seinen FC Bayern müsse „vor allem unserem Trainer gefallen“, merkte der Basketball-Sportchef an, „mal sehen, was geht.“ Seit gestern ist klar: Es geht einiges, die Münchner Macher haben gut zwei Wochen vor dem endgültigen Ende der Transferfrist ihre letzte offene Lizenz vergeben. Dru Joyce heißt der Auserwählte, der den Bayern im Endspurt der Bundesliga die vielleicht entscheidenden Impulse auf dem Weg zum Titel geben soll.

Der Spielmacher wechselt vom weißrussischen Topklub BC Minsk an die Isar. Doch eigentlich ist der 32-Jährige ein Urgestein der Bundesliga. Und gerade vor diesem Hintergrund macht der Zuschlag für den Mann durchaus Sinn, der sich mit vollem Namen James Dru Joyce III nennt.

Immerhin bleiben dem Neu-Bayern nun nur noch gut sechs Wochen zur Anpassung bis der Ernstfall Playoffs beginnt. Und zumindest an die Liga wird sich Joyce kaum gewöhnen müssen. Der Mann aus Akron/Ohio hat den Großteil seiner Karriere in der BBL verbracht. In Ulm, Trier – dort übrigens an der Seite von Maik Zirbes – Oldenburg, Braunschweig und im Vorjahr Würzburg sammelte er 296 Bundesliga-Partien an. „Ich werde sehr hart arbeiten, um das System schnell kennenzulernen und dem Team helfen zu können“, sagt er. Joyce ist ein Spieler mit Erfahrung, der seinem hoch begabten, aber eben noch jungen Landsmann Nick Johnson Entlastung und Sicherheit geben können dürfte. Zuletzt beim Eurocup-Aus gegen Unicaja Malaga stieß Johnson schmerzlich an seine Grenzen.

Vor allem aber hat der zweifache Familienvater seine Stärken dort, wo Johnson sie eben (noch) nicht hat. Joyce ist ein versierter Vorlagengeber. Das zeigte er schon in seiner Collegezeit, wo er Teil des legendären Ensembles der Akron Zips um den heutigen NBA-Superstar Lebron James war. Trainiert übrigens von seinem Vater, der den irgendwie logischen Namen Dru Joyce II trägt. Mit über 500 Assists ist er noch heute der beste Vorlagengeber in der Geschichte der Zips. In der Bundesliga sieht die Sache noch eindrucksvoller aus. Mit 1457 Vorlagen ist Joyce die Nummer zwei der ewigen Bestenliste. Die Bayern hätten gewiss nichts dagegen, wenn er diese Marke in dieser Saison noch merklich aufstockt und seine Teamkollegen mit den entsprechenden Zuspielen füttert.

Wobei es nicht so ist, dass der neue Mann im Audi Dome nicht auch den Vollstrecker geben könnte. Das demonstrierte er nicht zuletzt auch bei seinem letzten Arbeitgeber in Minsk. Bei den Weißrussen sammelte er in der osteuropäischen VTB-Liga im Schnitt 14,2 Punkte ein und war damit Topscorer seines Teams.