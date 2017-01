FC Bayern vor Transfercoup – Zirbes im Anflug

von Armin Gibis schließen

München - Vergangene Woche war Marko Pesic ja noch ziemlich skeptisch gewesen. Bis zum Ende der europäischen Transferfrist am heutigen Dienstag werde man auf der Suche nach Verstärkungen wohl eher nicht mehr fündig werden. Nun kommt es doch anders – und es ist ein echter Transfercoup, der sich anbahnt.

Nationalmannschafts-Center Maik Zirbes wird sich demnächst wohl das Bayern-Trikot überstreifen. Medienberichten zufolge wechselt der 26-Jährige auf Leihbasis bis Saisonende vom Euroleague-Klub Maccabi Tel Aviv zu den Münchnern. Die damit zumindest eine der beiden verbliebenen personellen Lücken ziemlich prominent schließen konnten.

Trainer Sasa Djordjevic hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die mangelnde Erfahrung seines Ensembles auf den sogenannten großen Positionen betont. Dieser Makel wäre nun mit Zirbes beseitigt. Der 2,07 Meter-Mann hat sich in den letzten drei Spielzeiten konstant auf höchstem Niveau in der Euroleague bewegt. Im Vorjahr mauserte er sich in Diensten von Roter Stern Belgrad zu einem der Top-Center Europas.

Dass Zirbes nun verfügbar ist, hat mit der sportlichen Situation seines aktuellen Arbeitgebers Maccabi Tel Aviv zu tun. Der Ex-Euroleague-Champion aus Israel hat in der laufenden Spielzeit in der Königsklasse bislang gerade einmal vier Siege eingefahren – das Viertelfinale ist längst außer Reichweite. Da liegt es nahe, das Budget für den Rest der Spielzeit zu entlasten.

Gut für die Bayern, die nicht nur einen Qualitätsschub in den Eurocup-Endspurt mitnehmen, wo man morgen bei Lietkabelis Panevezys die vorzeitige Qualifikation fürs Viertelfinale klarmachen will. Auch in der Bundesliga und im Pokal, in dem die Bayern am Sonntag gegen Bonn das Ticket zum Finalturnier am 18./19. Februar in Berlin buchten, könnte Zirbes zum gewichtigen Argument werden.

Eine andere Frage ist allerdings, was der Handel für Ondrej Balvin bedeutet. Der 2,18-Meter lange Tscheche hatte schon bislang nur selten in die taktischen Überlegungen von Bayern-Trainer Djordjevic gepasst. Mit Zirbes‘ Ankunft würden seine Spielanteile wohl noch weiter schwinden. Nicht auszuschließen, dass er den vorzeitigen Absprung wagt. Das spanische Fachmagazin „Gigantes del Basket“ brachte Balvin dieser Tage schon mit den iberischen Klubs Estudiantes und Saragossa in Verbindung.

Im Falle von Balvins Abgang hätten die Bayern dann statt sieben plötzlich nur noch fünf Profis mit ausländischem Pass in ihren Reihen. Deren sechs darf man in den nationalen Wettbewerben aufbieten. Womit die Münchner also bis zum Ende der Wechselfrist in der Bundesliga Ende Februar auch in diesem Bereich nachlegen können. Gesucht ist bekanntlich noch ein Spielmacher. Zuletzt hatten sich die Bayern vergeblich um den Argentinier Nicolas Laprovittola bemüht.