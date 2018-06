Sieg im dritten Finalspiel: Bayern sichern sich den Matchball

Die FCB-Baskets sind dem Titel erneut ein großes Stück näher gekommen. Am Mittwoch können sie in Berlin die Meisterschaft holen.

München - Die FCB-Basketballer sind dem zweiten Titel erneut ein großes Stück nähergekommen. Am Sonntagabend gewannen die Münchner auch das dritte Finalspiel gegen ALBA Berlin mit 72:66 (46:29) und sicherten sich somit den Matchball für Spiel vier am Mittwoch in Berlin (20.00 Uhr). FCB-Präsident Uli Hoeneß, der ebenfalls im ausverkauften Audi Dome (6500 Zuschauer) mitfieberte, lobte: „Die Mannschaft hat heute über weite Strecken sehr gut gespielt.“ Auch FCB-Coach Dejan Radonjic war zufrieden: „Ich gratuliere meinen Spielern. Sie haben so gespielt, wie ich es erwartet habe, besonders in der Defensive. Natürlich gab es einige Details, die noch verbessert werden müssen.“

Die ersten Punkte gehörten den Bayern. Berlin tat sich dagegen schwer. Die Hauptstädter hatten wie schon im zweiten Spiel Probleme von der Dreierlinie (insgesamt nur 26 Prozent). Bayern verteidigte zudem hochkonzentriert. Im Laufe des ersten Viertels wurden die Münchner auch offensiv immer selbstbewusster. Und so ging es mit neun Punkten Vorsprung in den zweiten Abschnitt (25:16).

Nun nahm die Partie an Fahrt auf. Die Berliner kämpften, auf dem Parkett ging es deutlich physischer zu. Der Vorsprung der Roten schrumpfte etwas (26:20). Doch auf jede Aktion der Berliner, folgte sofort die Antwort der Bayern. Besonders Topscorer Reggie Redding (18 Punkte) lief heiß und erhöhte den FCB-Vorsprung im Alleingang (41:29). Nun funktionierte bei den Gästen gar nichts mehr. Mit einem komfortablen Stand von 46:29 ging es für die Roten in die Pause. ALBA-Coach Aito Reneses: „So wie wir gespielt haben, kann man keine Partie gewinnen.“

Die zweite Halbzeit startete hitzig. Beide Mannschaften ließen sich vermehrt zu Fouls hinreißen. Die Bayern hatten zudem einige Ballverluste zu verbuchen (insgesamt 27). „Das war natürlich zu viel“, so Radonjic. Dennoch gelang es den Berlinern zunächst nicht, diese Schwäche auszunutzen. Und so konnten die Münchner ihren Vorsprung halten (61:48).

Im letzten Viertel wurde es noch einmal spannend. Die Gäste arbeiteten sich immer weiter an die Münchner ran. 40 Sekunden vor Schluss verkürzten die Berliner den Rückstand auf vier Punkte (66:70). Doch die Bayern behielten die Nerven und sicherten sich den Sieg. Dennoch warnte Hoeneß vor zu viel Euphorie: „Die Meisterschaft ist noch lange nicht gewonnen. Das Spiel am Mittwoch in Berlin wird alles andere als einfach.“

Lena Meyer