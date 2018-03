Bayern-Baskets: Erster Erfolg gegen Kazan!

München - Der erste Schritt Richtung EuroCup-Halbfinale ist gemacht! Die FCB-Basketballer gewannen am Dienstag das erste Aufeinandertreffen im Viertelfinale gegen Unics Kazan (Russland).

Der erste Schritt Richtung EuroCup-Halbfinale ist gemacht! Die FCB-Basketballer gewannen am Dienstag das erste Aufeinandertreffen im Viertelfinale gegen Unics Kazan (Russland) mit 83:75 (33:32). Zwar mussten FCB-Topscorer Devin Booker (16) und seine Kollegen vor heimischer Kulisse ordentlich kämpfen, am Ende reichte es trotzdem. Damit kann das Team von Sasa Djordjevic bereits am Freitag (18.00 Uhr) mit einem Sieg in Kazan alles klar machen. „Wir wussten, dass es hart werden würde“, sagte Vladimir Lucic bei Telekom Sport. „Aber am Ende haben wir verdient gewonnen.“

Die Partie startete ausgeglichen. Beide Teams legten konzentriert los und verteidigten stark. Keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. In der Folge des ersten Viertels gewannen die Bayern die Oberhand und überzeugten mit einer hohen Trefferquote aus dem Feld. Mit 19:15 ging es für die Djordjevic-Schützlinge in den zweiten Abschnitt.

Auch da änderte sich das positive Bild zunächst nicht. Den Russen fehlten die Ideen in der Offensive. Dem Team von Dimitros Priftis gelang es selten, sich einen Weg durch die Münchner Defensive zu bahnen (23:17 für die Bayern). Die 6239 Zuschauern, darunter auch FCB-Präsident Uli Hoeneß und Ex-Fußball-Star Miro Klose, konnten zufrieden sein.

Allerdings sorgte die zweite Hälfte dieses Viertels für leichte Beunruhigung: Auf einmal wachten die Gäste auf und zogen das Tempo an. Die Russen waren wieder im Spiel, gingen sogar kurz darauf in Führung (29:26). Die Münchner blieben dennoch dran. Obwohl es von der Dreierlinie nicht gut lief (Null von elf Versuchen zur Halbzeit), retteten die Roten eine knappe Führung in die Pause (33:32). „Wir müssen uns noch mehr fokussieren“, forderte Braydon Hobbs bei Telekom Sport.

Und das taten die Bayern. Booker & Co. starteten nach der Pause durch, störten den Rhythmus der Gäste und verteidigten hochkonzentriert. Den Münchnern gelang ein 7:0-Lauf, sie erhöhten ihre Führung auf zehn Punkte (45:35). Aber auf einmal waren die Russen wieder da. Innerhalb kürzester verkürzten die Gäste ihren Rückstand auf 41:45. Zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels waren sie wieder bis auf einen Punkt dran (46:47). Der Retter in der Not hieß Braydon Hobbs. Der US-Profi war zur Stelle und sorgte für den ersten erfolgreichen Dreier der Münchner in dieser Partie ¬– legte kurze Zeit später noch einmal nach. Mit 55:52 starteten die Bayern in den letzten Abschnitt.

Und da übernahmen Lucic & Co. erneut die Oberhand. Die Djordjevic-Schützlinge erarbeiteten sich erneut einen Zehn-Punkte-Vorsprung (64:54). Obwohl Kazan noch einmal rankam, gelang den Roten am Ende der wichtige 83:75-Erfolg.

Lena Meyer