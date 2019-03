Devin Booker & Co. lösen daheim die Pflichtaufgabe gegen den MBC

Olympiacos Piräus und der FC Barcelona. Das sind die Euroleague-Teams, auf die die Basketballer des FC Bayern München in dieser Woche treffen. Umso wichtiger, dass es am Sonntag für einen Erfolg gegen den MBC reichte.

München - Olympiakos Piräus und der FC Barcelona. Das sind die Euroleague-Teams, auf die die Basketballer des FC Bayern München in dieser Woche treffen. Zwei bedeutende und vor allem fordernde Spiele im Kampf um einen Playoff-Platz. Keine Frage also, dass die Partie gegen den Tabellenvorletzten Weißenfels am Sonntag im Vergleich eine absolute Pflichtaufgabe war. Eine Pflichtaufgabe, die die Münchner Korbjäger in Schon-Besetzung meisterten. Spieler wie Derrick Williams und Stefan Jovic (Rücken) bekamen eine Pause. Youngsters wie Robin Amaize und der nach einer Unsportlichkeit für die zweite Mannschaft gesperrte Nelson Weidemann (tz berichtete), konnten sich über einige Spielminuten freuen. Am Ende reichte es zu einem deutlichen 92:67 (55:38)-Erfolg im Audi Dome. Mithilfe des souveränen Start-Ziel-Sieges festigte das Team von Dejan Radonjic seinen ersten Tabellenplatz in der BBL und konnte noch einmal Selbstvertrauen für die bevorstehenden Aufgaben tanken.

Einzig die Dreierquote ließ in der zweiten Hälfte der Partie zu Wünschen übrig – insgesamt lag sie bei 36 Prozent. Dafür konnte aber Rückkehrer Devin Booker überzeugen. Der Center, der in der vergangenen Woche sein Comeback nach einer Sprunggelenksverletzung gefeiert hatte, avancierte mit 15 Punkten zum Topscorer. „Ich bin noch nicht bei hundert Prozent, aber es geht mir gut“, so Booker nach der Partie. „Hoffentlich können wir den Schwung aus der heutigen Partie mit in die kommende Woche nehmen.“

Denn der Doppelspieltag in der Euroleague wird den Münchnern alles abverlangen. Bereits am Montag geht es für die Roten nach Griechenland, wo sie morgen um 20.00 Uhr auf Piräus treffen. Nur zwei Tage später gastiert dann Barcelona im Audi Dome.

lm