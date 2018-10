FCB-Baskets: Zweiter Euroleague-Erfolg im Audi Dome

Zweiter Euroleague-Erfolg für die FCB-Basketaller! Das Team von Dejan Radonjic gewann sein Heimspiel gegen Vitoria Gasteiz.

München - Zweiter Euroleague-Erfolg für die FCB-Basketaller! Das Team von Dejan Radonjic gewann Donnerstag sein Heimspiel gegen Baskonia Vitoria Gasteiz mit 77:71 (43:32). Bayerns Topscorer Derrick Williams (insgesamt 22 Punkte) und seine Kollegen präsentierten sich dabei über weite Strecken der Partie souverän. „Ich denke, der Sieg ist verdient. Wir haben zwar noch einige Fehler gemacht, uns aber im Vergleich zu den vorherigen Spielen schon verbessert“, sagte Aufbauspieler Maodo Lo bei Telekom Sport.

Die erste gute Nachricht gab es bereits vor Tip-off. Danilo Barthel war nur vier Tage nach seiner Knieprellung wieder einsatzbereit, stand sogar in der Starting Five. Dafür mussten die Münchner auf den erkrankten Leon Radosevic verzichten.

Beide Teams starteten verhalten. Es dauerte eine Weile, bis die ersten Treffer fielen. Nach zweieinhalb Minuten gingen die Gäste per Freiwurf in Führung, legten etwas später nach. Die ersten Punkte der Bayern gab es erst nach über vier Minuten. Wenig später kamen die Münchner dann doch in Fahrt. Während Baskonia sich vor allem von der Dreierlinie schwertat, fanden Lo und seine Kollegen mehr zu ihrem Rhythmus (20:11).

Im zweiten Abschnitt gelang es den Spaniern, sich zu steigern. Die Gäste verkürzten ihren Rückstand (33:32 aus FCB-Sicht). Doch die Münchner ließen sich nicht verunsichern und starteten einen 10:0-Lauf. Mit 43:32 ging es in die Pause. Trotzdem sahen die Bayern noch Potenzial. „Wir müssen uns defensiv steigern“, forderte Trainer Radonjic.

Auch in Halbzeit zwei blieben die Münchner konzentriert, bauten ihren Vorsprung immer weiter aus. Erst gegen Ende der Partie wurde es noch einmal spannend. Die Bayern behielten allerdings die Nerven und siegten mit 77:71. „Wir wachsen als Mannschaft mehr und mehr zusammen“, resümierte Lo. Bereits am Sonntag steht die nächste Aufgabe an: In der BBL geht es gegen Bremerhaven.

Lena Meyer