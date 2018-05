Letzte Chance: Stoppen die Bayern den Frankfurt-Lauf?

Frankfurt - Am Dienstagabend geht es für die FCB-Basketballer um alles. Die Münchner müssen unbedingt siegen, um nicht in die vorzeitige Sommerpause zu starten.

Zu Beginn dieser Saison hätten wohl die wenigsten damit gerechnet, dass sich der FC Bayern Basketball im Mai 2018 in einer so prekären Situation befinden würde. Schließlich waren die Münchner nicht zuletzt wegen ihrer Tiefe im Kader und der hohen individuellen Qualität als Topfavorit ins Titelrennen gestartet.

Momentan sieht die Lage ganz anders aus. Mittwoch Abend (19.00 Uhr, live bei Telekom Sport) kämpfen die Roten in Frankfurt gegen das Ausscheiden aus der ersten Playoff-Runde. Gelingt dem Team von Dejan Radonjic kein Auswärtserfolg, steht die vorzeitige Sommerpause an. Denn in der Viertelfinalserie gegen die Hessen steht es nach Spiel drei am Samstag (83:86) 1:2.

„Die Situation ist nicht leicht. Frankfurt hat zuletzt großartig gekämpft. Da muss man ihnen Respekt zollen“, gibt FCB-Profi Alex King zu. „Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir die bessere Mannschaft sind.“ Auf dem Papier stimmt das. Gelingt es den Bayern, ihre volle Qualität abzurufen und als Mannschaft aufzutreten, sind sie kaum zu stoppen. Doch zuletzt fehlte die Struktur. Schwächen, die die Frankfurter als Team und mit einem unglaublichen Willen zu nutzen wissen.

Zuletzt gelang es den Hessen auf diese Weise, einen 19-Punkte-Rückstand in München aufzuholen. „Diese mentale Stärke ist ein großartiger Beweis unseres Teamgeistes“, meint Frankfurt-Coach Gordon Herbert. Sein Team ist längst nicht mehr von der Leistung der beiden Starspieler Tai Webster und Philip Scrubb abhängig. Erfahrene Spieler wie Quantez Robertson, Shawn Huff und Mike Morrison übernahmen Verantwortung und legten zum Start der Playoffs eine deutliche Steigerung aufs Parkett. King: „Sie haben sich ein großes Selbstvertrauen erspielt.“

Die Münchner müssen Frankfurts Lauf stoppen. FCB-Profi Braydon Hobbs: „Wir haben viel miteinander gesprochen. Das müssen wir jetzt nur noch umsetzen.“

Lena Meyer