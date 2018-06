Finale Nummer zwei: Die Bayern sind wieder im Angriffsmodus

Vor den Basketballern des FC Bayern München liegt das wohl wichtigste Spiel der kompletten Saison. Die Münchner treffen am Donnerstag in der zweiten Finalpartie auf ALBA Berlin.

Berlin - Vor den Basketballern des FC Bayern München liegt das wohl wichtigste Spiel der kompletten Saison. Die Münchner treffen am Donnerstag um 19.00 in der zweiten Finalpartie auf ALBA Berlin. Nach dem bitteren 95:106-Heimauftakt findet das nächste Aufeinandertreffen in der Hauptstadt statt. Die Mercedes-Benz Arena ist schon jetzt beinahe ausverkauft. Heißt: Die Bayern bekommen es nicht nur mit bissigen Berlinern zu tun, sondern auch mit den 14.000 Zuschauern in der Halle. ALBA-Boss Marko Baldi kündigte in der BZ an: „Das ist psychologisch ein Vorteil. Die Fans werden uns nach vorne pushen.“ Die Münchner erwartet also keine einfache Situation, um sich den Heimvorteil zurückzuholen...

Dabei wäre das so wichtig: Sollte das Team von Dejan Radonjic erneut verlieren, wird es richtig schwer. Dann müssten die Münchner drei Spiele in Folge gewinnen, um die Best-of-five-Serie doch noch für sich zu entscheiden und den Titel zu holen. Danilo Barthel & Co. wollen es jedenfalls nicht so weit kommen lassen und die Serie am Donnerstag erneut ausgleichen. „Wir haben in den vorherigen Serien gezeigt, dass wir mit Drucksituationen umgehen können“, so der FCB-Center. „Wir werden versuchen, die Enttäuschung in positive Energie umzuwandeln.“

Auch Vladimir Lucic, der am Sonntag nach seiner Schulterverletzung sein Comeback feiern konnte, Kapitän Anton Gavel und die restlichen Bayern sind guter Dinge, dass man sich am Donnerstag durchsetzen kann. Gavel: „Wir haben auch am Sonntag über weite Strecken nicht schlecht gespielt, der Sieg war drin.“ Trainer Radonjic macht den eigenen Fans ebenfalls Hoffnung: „Wir haben die Niederlage nun verdaut und fahren nach Berlin, um zu gewinnen.“

Lena Meyer