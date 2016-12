FCB-Basketballer: Zum Jahreswechsel Ernüchterung

Dem Team fehlt die Konstanz

München – Als sich der Abend im Audi Dome dem Ende entgegen neigte, war es um die beschauliche Stimmung im Audi Dome geschehen. Die Basketballer des FC Bayern schlappten noch kurz auf einen Bissen in den VIP-Raum, dann im Eiltempo nach Hause.

Die 79:87-Niederlage gegen Ulm war ihnen erkennbar kräftig auf den Magen geschlagen. Und statt dem großen Aufwind nehmen die Münchner plötzlich wieder reichlich Zweifel in Richtung Jahreswechsel mit. „Tatsache ist, dass uns noch immer die Konstanz fehlt“, sagte Maxi Kleber, „einer guten Halbzeit folgt meistens eine schlechte. So gewinnst du keinen Blumentopf.“

Das klingt schon nach reichlich Ernüchterung. Und die könnte für die Bayern kaum ungelegener kommen. Die Saison neigt sich ihrer zweiten Hälfte entgegen, es beginnt die Zeit, in der die Aufwärmphase des neu formierten Teams eigentlich Vergangenheit sein sollte. Im Eurocup wird man die Bezwinger von Mittwoch gleich zweimal wiedersehen. Auch die Duelle mit Khimki Moskau haben es in sich. Man ahnt, die Luft wird dünn im Rennen um die zwei Tickets fürs Viertelfinale.

In der Bundesliga – hinken die Münchner (24:6 Punkte) dem Topduo aus Ulm (30:0) und Bamberg (30:2) nun schon mit kleinem Respektabstand hinterher. Momentan würde man den Playoffs als Nummer drei entgegengehen. Wie im Vorjahr müsste man schon im Halbfinale auswärts bei einem der beiden heimstarken Rivalen ran.

Und die Art, wie man den Südgipfel gegen den angeschlagenen Tabellenführer, der nach Spielmacher Per Günther auch Center Tim Ohlbrecht (Verdacht auf Kreuzbandriss) verlor, stimmte auch den Bayern-Trainer nachdenklich. „Wir waren gerade in der zweiten Halbzeit nervös, haben mehr mit dem Schiedsrichter diskutiert als uns auf das Spiel zu konzentrieren“, sagte er. Elf Ballverluste alleine nach dem Wechsel waren die Folge.

Es sind die Momente, die erahnen lassen, dass ein weiterer Transfer mitentscheidend für den weiteren Verlauf der Saison werden könnte. In der entscheidenden Phase gegen Ulm fehlte den Bayern besonders offensichtlich eine ordnende Hand. Ein erfahrener Spielgestalter, der auch unter Druck das Geschehen beruhigen und die richtigen Entscheidungen treffen kann.

Nick Johnson ist damit noch überfordert. Der hochbegabte US-Boy ließ zwar einmal mehr Vollstreckerqualitäten aufblitzen. Seine Dreier im Schlussviertel hätten die Münchner fast noch einmal in die Spur gebracht. Doch dem gegenüber stehen auch vier leichte Ballverluste, einmal dribbelte sich der 23-Jährige den Ball sogar regelrecht selbst aus der Hand. Reggie Redding sprang teilweise in die Bresche. Doch als es ernst wurde, brachte auch er das Spielgerät nicht mehr in die Zone am Korb, wo die foulbelasteten Ulmer über weite Strecken eigentlich am verwundbarsten waren. „Wenn es hart auf hart kommt, fehlt uns teilweise irgendwie das Vertrauen zueinander“, fand Maxi Kleber.

Die Suche nach einem Spielgestalter freilich ist auch ein Glückspiel. Taugliche Kandidaten sind gerade zu dieser Jahreszeit rar. Und die Zeit wird knapp. Wenn ein neuer Mann noch im Eurocup spielberechtigt sein soll, dann muss er bis zur Top16-Rückrunde am 18. Januar gefunden sein, dann ist die Transferzeit zu Ende. Für die Bundesliga dagegen, könnten die Bayern immerhin noch bis Ende Februar nachlegen.