FCB-Baskets: Traumstart ins Halbfinale

Erstes Spiel, erster Sieg. Die Bayern-Basketballer gewinnen Spiel eins daheim gegen Bamberg und führen damit in der Serie mit 1:0.

München - Die FCB-Basketballer hätten sich ihren Start ins Halbfinale nicht besser vorstellen können. Am Sonntag gewannen die Münchner Korbjäger ihr erstes Spiel gegen Bamberg mit 95:72 (45:36). Damit steht es in der 1:0 in der Best-of-five-Serie gegen den amtierenden Meister. Nun muss das Team von Trainer Dejan Radonjic am kommenden Mittwoch in Bamberg nachlegen.

Die Partie startete zunächst ausgeglichen. Doch schnell zeichnete sich ab, dass den Bambergern die lange Pause nicht gut getan hatte. Dank des Sweep im Viertelfinale gegen Bonn, hatten die Franken ganze acht Tage frei. Bei den Bayern waren nur drei Tage seit dem Sieg im fünften Viertelfinale gegen Frankfurt vergangen. Kein Nachteil für die Roten! Jared Cunningham & Co. nutzten einfach den Schwung aus den vergangenen zwei Partien und traten selbstbewusst auf. "Die Spiele gegen Frankfurt waren eine Lehrstunde für uns", sagte Nihad Djedovic bei Telekom Sport.

Schnell hatten sich die Hausherren eine Führung erspielt (22:16). Auch, weil die Gäste offensiv kaum Akzente setzen konnten. Vor allem aus der Distanz hatte das Team von Luca Banchi große Probleme, in der Defensive passierten immer wieder unnötige Fehler. Die Münchner nutzten ihren Vorteil und bauten ihren Vorsprung aus. Zwischenzeitlich lagen sie mit 32:18 in Front. Bamberg kämpfte, konnte den Rückstand allerdings nur etwas verkürzen. Mit 45:36 ging es für das Team von Dejan Radonjic in die Halbzeit.

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht: Die Bamberger wirkten, als stünden sie komplett neben sich. Bei den Franken wollte nahezu gar nichts mehr funktionieren. FCB-Topscorer Cunningham (26) und seine Kollegen dominierten das Parkett und bauten ihren Vorsprung immer weiter aus (75:53).

Die Sache war gelaufen. Die Gäste schienen nur noch darauf zu warten, dass das Spiel endlich endete, während die Münchner nicht nachließen. Mit einem Endstand von 95:72 wurde es mehr als eindeutig. Djedovic warnt trotzdem: "Es ist nur ein Sieg. Die Höhe des Ergebnis ist nicht von Bedeutung."

Lena Meyer