Pflichtsieg gegen Vechta: Bayern feiern ersten Heim-Erfolg

München - Eine Glanzleistung zeigten die FCB-Basketballer am Mittwochnachmittag nicht, aber zumindest reichte es zu einem Sieg. Die Münchner erledigten ihre Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Rasta Vechta und gewannen ihr erstes Heimspiel der neuen Saison mit 79:66 (38:26). Obwohl Topscorer Danilo Barthel (23 Punkte) & Co. sich noch einige Fehler leisteten – unter anderem 18 Ballverluste – hatten die Roten letztendlich die Nase vorn. „Wir haben bisher viele gute Spieler. Sie müssen nur noch ein Team werden“, befand FCB-Präsident Uli Hoeneß nach der Partie.

Ein weiterer guter Spieler kommt nun noch hinzu. Hinter der Verpflichtung von Ex-NBA-Profi Derrick Williams ist endlich ein Haken. Der US-Profi unterschrieb nach Bestehen der letzten medizinischen Tests einen Vertrag bis Saisonende. „Es war keine einfache, aber die beste Entscheidung für mich“, so Williams. Der 27-Jährige, der 428 NBA-Spiele auf dem Konto hat, träumt zwar von einer Rückkehr in die USA, will nun aber erst einmal eine neue Erfahrung beim FC Bayern München sammeln. „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung“, so Williams. Schon am Sonntag beim Pokalachtelfinale gegen Gießen könnte er zum ersten Mal zum Einsatz kommen.

Lena Meyer