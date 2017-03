Jetzt bleibt noch die Meisterschaft!

München - Enttäuschung bei den FCB-Basketballern. Nach dem Aus im Eurocup bleibt nur noch eine Chance auf einen Titel.

Man musste schon sehr genau hinhören, um die Worte von Reggie Redding überhaupt zu verstehen. Der FCB-Guard sprach am Mittwochabend – kurz nach dem Ausscheiden seines Teams aus dem Eurocup – so leise, dass es beinahe ein Flüstern war. In seinem Gesicht stand die pure Enttäuschung. Kein Wunder. Obwohl die FCB-Baskets Viertelfinalgegner Unicaja Malaga im ersten Duell vor gut einer Woche deutlich geschlagen hatten (91:82) und das alles entscheidende, dritte Spiel der Serie am Mittwoch daheim im Audi Dome stattfand, mussten sich die Roten letztendlich geschlagen geben. Die Münchner verloren knapp mit 69:74. Addiert mit der Niederlage am vergangenen Freitag in Spanien (67:82) ergibt das einen Entstand von 1:2 in der Best-of-Three-Serie. Der große Traum vom Halbfinale und einem möglichen Eurocup-Titel ist damit ausgeträumt.

„Wir haben uns einfach nicht so präsentiert, wie man es muss, um so ein Spiel zu gewinnen“, sagte Redding. „Ich weiß nicht warum, vielleicht wollten wir es einfach zu sehr.“ Trainer Sasa Djordjevic fand etwas deutlichere Worte. „Wir hatten unsere Chance und wir haben sie nicht genutzt. Wir hätten unser Bestes geben müssen, aber das haben wir heute nicht getan“, so der Bayern-Coach nach der Partie. Vor allem in der ersten Hälfte des Spiels hatten die Münchner mit deutlichen Problemen im Angriff zu kämpfen. „Die Mannschaft hat viel zu überhastet agiert. Im Verlauf wurde das zwar ein wenig besser, es ist uns aber nicht gelungen, die Guards von Malaga zu kontrollieren“, meinte Djordjevic.

Und das unter anderem, weil einige Münchner einen rabenschwarzen Tag hatten. FCB-Guard Nick Johnson war am Mittwoch zwar in der Halle, aber quasi nicht vorhanden. Er blieb ohne Punkt. Auch Leistungsträger Devin Booker konnte dieses Mal wenig unter den Körben ausrichten. Er steuerte letztendlich vier Zähler bei. „In einigen Situationen hat man heute wieder gesehen, dass es uns noch etwas an Erfahrung fehlt“, so Djordjevic. „Man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass es Nicks (Johnson, d. Red.) erste Saison in Europa ist.“ Der US-Guard war erst Anfang der Spielzeit in die BBL gewechselt. „Der Basketball hier ist ein komplett anderer“, sagte Djordjevic. „Nick braucht einfach Zeit und ich werde schauen, wie ich ihm als Trainer helfen kann.“ Der Coach gab seinen Schützlingen am Donnerstag frei, ab heute soll weiter Fehleranalyse betrieben werden.

Eines vermögen die Erklärungen für die Niederlage aber nicht. Sie ändern nichts an dem Fakt, dass den ambitionierten Bayern nun nur noch eine Möglichkeit bleibt, um diese Saison nicht titellos zu beenden: Nun muss mehr denn je die Meisterschaft her. Kein leichtes Unterfangen, wenn man sich in der Liga umsieht. Die Münchner stehen derzeit auf dem dritten Tabellenrang, hinter Spitzenreiter Ulm und Meister Bamberg. Wie realistisch es ist, dass sich die Bayern gegen diese Top-Teams durchzusetzen können, werden die nächsten Wochen zeigen.

Lena Meyer