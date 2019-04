Zweifache Verlängerung! Bayern ringen Frankfurt nieder

Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Basketballer des FC Bayern gewannen am Sonntag in Frankfurt nach zweifacher Verlängerung.

Frankfurt - Eigentlich müsste dieser Erfolg doppelt zählen, denn der Weg zum Sieg in Frankfurt war alles andere als ein leichter für die Bayern-Basketballer. Nicht einmal 48 Stunden nach dem letzten Euroleague-Gastspiel dieser Saison gegen Gran Canaria (84:77) mussten die Münchner gegen die Hessen ran. Und die forderten dem Team von Dejan Radonjic alles ab. Am Ende gewannen die Bayern dank eines Kraftakts mit 91:87 (37:41, 74:74, 80:80) nach zweifacher Verlängerung!

„Wir waren besonders zu Beginn mental nicht bereit genug“, erklärte Maodo Lo selbstkritisch bei Magenta Sport. „Das Euroleague-Spiel am Freitag hat uns alles abverlangt und so haben wir ein wenig den Fokus verloren.“ Die Partie gestaltete sich von Beginn an schwierig. Während die Frankfurter nach einem ausgeglichenen Start immer aggressiver aufspielten, hatten die Münchner mit einigen Problemen zu kämpfen. Das Team von Trainer Radonjic, der Center Devin Booker eine Pause gönnte, leistete sich in der ersten Halbzeit einige Ballverluste und verteidigte nicht konsequent genug.

Auch in der zweiten Hälfte behielten die Hausherren die Oberhand. Erst gegen Ende des letzten Viertels legten die Bayern einen Gang zu (65:72). Lo: „Wir haben uns defensiv gesteigert. Das war extrem wichtig.“ Die Münchner ließen nicht nach und erspielten sich die Verlängerung (74:74). Doch auch in der ersten Overtime konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen (80:80). In der zweiten Verlängerung zahlte sich die Tiefe der Münchner aus. Jetzt heißt es erst einmal: regenerieren! Der Montag ist trainingsfrei. Bereits am Donnerstag wartet dann das nächste Liga-Duell bei Ludwigsburg.

lm