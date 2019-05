Bayern trotz Dominanz gewarnt: "In den Playoffs schaut's anders aus"

Drei Partien vor Ende der regulären Spielzeit haben die Basketballer des FC Bayern ein großes Saisonziel bereits erreicht: Die Münchner stehen uneinholbar auf dem ersten Tabellenrang.

München - Drei Partien vor Ende der regulären Spielzeit haben die Basketballer des FC Bayern ein großes Saisonziel bereits erreicht: Die Münchner stehen uneinholbar auf dem ersten Tabellenrang. Selbst wenn die verbleibenden Partien gegen Gießen, Ulm und Bonn verloren werden, können die Verfolger Oldenburg und ALBA Berlin nicht mehr aufschließen. Damit ist dem Team von Dejan Radonjic das mit dem ersten Tabellenplatz verbundene Heimrecht in allen drei möglichen Playoff-Runden sicher. Mit dem 85:78-Heimerfolg am Dienstag gegen Bamberg hatten FCB-Kapitän Danilo Barthel und seine Kollegen ihre Liga-Dominanz besiegelt.

„Es war uns sehr wichtig, die Hauptrunde auf dem ersten Tabellenrang abzuschließen“, erklärte Barthel im Nachhinein. Und Kollege Nihad Djedovic erinnerte an das vergangene Jahr: „In der letzten Saison hat man wieder einmal gesehen, dass das Heimrecht entscheidend sein kann.“ Sowohl das Viertelfinale damals gegen Frankfurt (3:2) als auch das Finale gegen ALBA Berlin (3:2) wurden erst im entscheidenden fünften Spiel entschieden. Auch da hatten die Bayern den Heimvorteil.

Nun soll alles dafür getan werden, um auch das zweite große Saisonziel zu erreichen: die Verteidigung der Meisterschaft. „Wir haben in den vergangenen zwei Wochen sehr hart trainiert, beinahe so wie in der Saisonvorbereitung“, so Djedovic. „Die verbleibenden Spiele sehen wir als letzte Tests für die Playoffs.“ Am 18. Mai starten die Münchner in die erste Runde. Wie der Gegner im Viertelfinale heißen wird, muss noch ermittelt werden. Zwei der größten Favoriten konnten die Bayern allerdings schon schlagen. Denn nur 48 Stunden vor dem Sieg gegen Bamberg hatten Djedovic & Co. auch gegen ALBA Berlin gewonnen (85:75) . „Wir haben uns in beiden Spielen ganz gut präsentiert“, resümmierte Djedovic. „Allerdings heißt das noch nichts. In einer Playoff-Serie sieht das Ganze noch einmal anders aus.“ Auch Routinier Alex King sieht das Soll noch nicht erfüllt. „Der erste Platz reicht uns nicht. Wir müssen noch mehr an unserem Spiel arbeiten.“

Für einen war das Spiel gegen Bamberg ein ganz besonderes. Und das, obwohl er nichts mit dem Sieg gegen die Franken zu tun hatte. Ex-FCB-Kapitän Anton Gavel, der Ende der vergangenen Saison seine Karriere hatte, wurde am Dienstag offiziell verabschiedet. „Wir haben lange nach einem passenden Anlass hierfür gesucht“, sagte FCB-Geschäftsführer Marko Pesic. Das Spiel gegen Bamberg, wo Gavel von 2009 bis 2014 gespielt hatte, war die perfekte Gelegenheit. Djedovic: „Schöner hätte es nicht sein können. Es war das Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Vereine, seine Familie und seine Freunde waren hier. Er hat es verdient.“ Gavel, der von 2014 bis 2018 für die Bayern auflief, bedankte sich bei allen Beteiligten und war sichtlich gerührt. Ganz vom Basketball verabschieden will er sich trotzdem nicht. Seit dieser Saison ist der 34-Jährige als TV-Experte aktiv. Noch immer ist er so oft es geht im Audi Dome. Djedovic lachend: „Anton trainiert noch immer beinahe jeden Tag individuell hier. Und ich hoffe, das bleibt auch so.“

lm