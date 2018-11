FCB-Baskets treffen auf Gran Canaria – ein Sieg ist Pflicht

Viel Zeit zur Regeneration blieb des Bayern-Baskets nicht. Bereits am Donnerstag müssen die Münchner auf Gran Canaria ran.

München - So kurz war eine Nacht der Bayern-Basketballer lange nicht. Am frühen Mittwochmorgen – nur wenige Stunden nach der 62:72-Heimniederlage gegen den griechischen Erstligisten Olympiakos Piräus – ging es für die Münchner Korbjäger bereits in Richtung Flughafen. Der nächste Stopp: Gran Canaria! Dort, wo andere derzeit zum Ausspannen hinfliegen, ist für das Team von Dejan Radonjic Arbeit angesagt. Die Münchner müssen am Donnerstag (21:30) zum zweiten Euroleague-Duell in dieser Woche ran.

Ein Sieg ist dabei mehr denn je Pflicht. Denn Gran Canaria konnte bisher erst zwei seiner acht Spiele gewinnen, steht derzeit auf Rang zwölf der Tabelle. Die Bayern stehen mit drei Siegen und fünf Niederlagen zumindest ein klein wenig besser da. Dennoch muss nun unbedingt wieder ein Erfolg her, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Cheftrainer Radonjic fordert: „Wir müssen deutlich in der Offensive zulegen, um in der EuroLeague zu bestehen.“ In der Partie gegen Piräus war das das große Problem. Vor allem aus der Distanz lief wenig für die Münchner. Zudem mussten die Roten auf Aufbauspieler Stefan Jovic verzichten. Der Guard laboriert nach wie vor an seiner Fußverletzung aus dem BBL-Spiel gegen den MBC am vergangenen Sonntag. Ob er gegen Gran Canaria zum Einsatz kommen kann, wollte der Trainer nicht kommentieren.

Lena Meyer