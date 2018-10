FCB-Baskets: BBL-Topspiel zum Abschluss der Hammer-Woche

Vier Spiele, zwei Auswärtsfahrten – und das alles innerhalb von sieben Tagen. Diese Woche dürfte den FCB-Basketballern schon jetzt in den Knochen stecken. Dennoch soll am Sonntag ein weiterer BBL-Erfolg her.

München - Vier Spiele, zwei Auswärtsfahrten – und das alles innerhalb von sieben Tagen. Diese Woche dürfte den FCB-Basketballern schon jetzt in den Knochen stecken. Denn die Strecken und Partien, die die Münchner absolvieren mussten und müssen, haben es in sich. Zur Erinnerung: Am vergangenen Sonntag ging es auswärts gegen BBL-Gegner Braunschweig (87:61). Bereits gute 48 Stunden später stand am Dienstag das harte Euroleague-Heimspiel gegen Panathinaikos Athen an (80:79). Am Mittwoch ging es in der Früh nach Barcelona, wo am Donnerstag die zweite Euroleague-Partie der Woche stattfand. Zwar schlugen sich die Münchner dort wacker, das spanische Spitzenteam war allerdings noch eine Nummer zu groß für die Roten. Am Ende mussten die Bayern eine 73:83-Niederlage hinnehmen. „Wir haben nicht gereboundet, nicht ausgeboxt, das war unser Problem“, sagte Maodo Lo, der mit 16 Punkten Bayerns Topscorer in der Partie war.

Seit Freitag sind die Roten wieder in München. Doch viel Zeit zum Erholen bleibt auch jetzt nicht. Bereits am Sonntag steht das nächste Heimspiel an. Um 18.00 Uhr geht es gegen den Tabellenzweiten, die Telekom Baskets Bonn. „Nach dieser Woche werden wir wissen, wo wir stehen“, erklärte FCB-Coach Dejan Radonjic im Hinblick auf den Doppelspieltag in der Euroleague. Diese sieben Tage geben nämlich erstmals Aufschluss darüber, inwiefern der FCB-Kader die neue Belastung bestehend aus Euroleague und BBL wegstecken kann.

Leon Radosevic, der bereits mit seinem Ex-Team Bamberg diese Herausforderung zu bewältigen hatte, zur tz: „Es muss natürlich zu hundert Prozent innerhalb des Teams stimmen. Außerdem ist es wichtig, die kurze Zeit, die einem zur Regenration bleibt, optimal zu nutzen.“ Damit das funktioniert, arbeitet auch das Team hinter dem Team unter Hochdruck. FCB-Geschäftsführer Marko Pesic: „Die Logistik ist entscheidend. Dabei geht es um reibungslose Auswärtsreisen, eine gute Unterbringung der Spieler usw. Das alles muss gut geplant werden.“

Ein erstes Fazit wollen die Münchner nach dem Spiel gegen Bonn ziehen. Sollte auch diese BBL-Partie gewonnen werden können, könnte sich die Wochenbilanz – drei Siege in vier Spielen – durchaus sehen lassen.

Lena Meyer