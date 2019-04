Zurück zur Schule! FCB-Baskets trainieren mit dem Nachwuchs

Für die Basketballer des FC Bayern ging es am Dienstag zurück in die Schule! Und das zwischen zwei Trainingseinheiten. Der Grund dafür: das vereinseigene Schulprogramm

München - Für die Basketballer des FC Bayern ging es am Dienstag zurück in die Schule! Und das zwischen zwei Trainingseinheiten. Der Grund dafür: das vereinseigene Schulprogramm. Momentan werden an 25 Grundschulen in München und Freising Sportarbeitsgemeinschaften (SAGs) für etwa 400 Zweitklässler als kostenlose Ergänzung zum Unterricht mit FCBB-Übungsleitern angeboten.

Die Grundschule am Gärtnerplatz bekam im Zuge dessen Besuch von Kapitän Danilo Barthel, Vladimir Lucic und Leon Radosevic. Auch die übrigen FCB-Spieler waren an weiteren Schulen unterwegs. „Ich finde es wichtig, dass wir in die Schule gehen, damit die Kids früh Basketball entdecken und generell in Bewegung kommen“, so Barthel und erinnerte sich an seine eigene Schulzeit: „Ich war damals selbst in einer Schul-AG.“

Die Schüler konnten Dienstag nicht nur mit den FCB-Stars trainieren, sondern bekamen auch die passenden T-Shirts, Hoodies überreicht.

Eine Herzensangelegenheit für die Basketballprofis. Barthel: „Da ging heute zwar der längere Mittagsschlaf drauf zwischen zwei Trainingseinheiten , aber für Kinder und diese tolle Sache macht man das gern.“ Bereits am Donnerstag steht für die Münchner das nächste Ligaduell an. Es geht ab 20.30 Uhr auswärts gegen Ludwigsburg.

lm