Bayern-Baskets verpassen die Sensation bei ZSKA Moskau

Moskau - Lange Zeit lag die Überraschung in der Luft. Am Ende hatten die FCB-Basketballer beim russischen Spitzenteam ZSKA Moskau das Nachsehen. Die Roten verloren gestern auch das Euroleague-Rückspiel gegen die Millionen-Truppe mit 70:77 (37:25). Die Leistung der Münchner konnte sich dennoch sehen lassen.

Die Bayern legten einen echten Traum-Start auf das Parkett. Das Team von Dejan Radonjic begann selbstbewusst und verteidigte hochkonzentriert. Nihad Djedovic & Co. hatten die Moskauer Offensive im Griff und sorgten selbst für wichtige Punkte (20:6). Allerdings gelang es den Gastgebern im Laufe des zweiten Viertels, den Rückstand immer weiter zu verkürzen. Djedovic blieb dennoch positiv. „Wir haben bisher gut gespielt und die Partie kontrolliert. Vor allem in der Defensive“, schätzte der FCB-Profi die Situation bei einem Stand von 37:35 zur Halbzeitpause ein.

Darauf galt es aufzubauen. Und das taten die Münchner. Auch im dritten Viertel konnten die Roten ihre Führung halten (57:52). Im letzten Abschnitt haderten die Bayern allerdings mit einigen Schiedsrichterentscheidungen. ZSKA schaltete einen Gang höher und ging in Führung. Am Ende präsentierten sich die Gastgeber etwas selbstsicherer. Für die Münchner gibt es nun erst einmal ein freies Wochenende. Es geht erst am Dienstag nach Göttingen.

