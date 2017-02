Berlin-Reise und neuer Hallen-Vorstoß

München - Moskau, München, Berlin. Bei den FCB-Baskets kommen in dieser Woche wieder viele Reise-Kilometer zusammen. Als nächstes steht das Duell in der Hauptstadt an.

„Zwei Mal innerhalb kürzester Zeit gegen eine Mannschaft wie Berlin zu gewinnen, ist schwer. Aber es macht die Geschichte natürlich umso besser, wenn es gelingt“, so Reggie Redding. Von der speziellen Rivalität beider Klubs lässt sich der Ex-Berliner (2013 bis 2015) nicht beeindrucken: „Klar, wird die Stimmung aufgeladen sein. Aber ich denke, die Rivalität ist mehr eine Sache der Fans.“

Der 29-Jährige und die Kollegen sind heiß auf das Duell in der Mercedes-Benz Arena, die Platz für über 10 000 bietet. Übrigens könnte sich auch für die Bayern bald etwas in Sachen neuer Halle als Gemeinschaftsprojekt von Bayern und RB tun. Uli Hoeneß plant einen Besuch bei Dietrich Mateschitz. „Ich werde in den nächsten Wochen mit meinen Präsidiumskollegen nach Salzburg reisen, um mit ihm mal über dieses Thema zu sprechen“, so Hoeneß bei Sport1.

lm