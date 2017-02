"Wir werden wieder angreifen!"

München - Zwei Tage gab es frei für die FCB-Baskets. Zeit, um die Pokalniederlage gegen Bamberg zu verarbeiten. Denn in einer Woche soll wieder voll angegriffen werden.

Noch am Sonntagabend ging es für die Bayern-Basketballer zurück nach München. Dort angekommen, gab es erst einmal zwei Tage frei. Die Spieler sollen Abstand bekommen von der bitteren 71:74-Finalniederlage gegen Bamberg beim Pokal Top Four in Berlin. Sie sollen sich nun Zeit zur Regeneration nehmen und neue Kraft tanken. „Nach so einer Niederlage – wenn du dem Titel ganz nah warst – ist es wichtig, auch ein wenig leiden zu können“, sagt FCB-Geschäftsführer Marko Pesic zur tz. „Ich denke, dass man danach umso stärker wieder angreifen kann.“

Das seine Mannschaft das tun wird, davon ist der Ex-Profi überzeugt. „Man hat auch am Wochenende in Berlin gesehen, wie intakt die Mannschaft ist“, so Pesic. „Einer ist für den anderen eingestanden. Jeder hat gegeben, was zu diesem Zeitpunkt möglich war. Wir hatten einen tollen Kampfgeist und Siegeswillen.“

Am Samstag hatten die Münchner Gastgeber ALBA Berlin auf dem Weg ins Finale ausgeschaltet (78:70), und auch am Sonntag hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als sei der Pokal-Coup möglich. „Noch vor ein paar Monaten haben wir mit 30 Punkten gegen Bamberg verloren, am Sonntag war ein Sieg fast drin. Man sieht die positive Entwicklung, die die Mannschaft genommen hat“, meint Pesic. Was ist es also, das den Münchnern derzeit im direkten Vergleich mit dem amtierenden Meister noch fehlt? „Ich denke, es ist nur die Erfahrung. Die Erfahrung in so entscheidenden Situationen wie am Sonntag die richtigen Entscheidungen zu treffen“, meint der Bayern-Geschäftsführer. „Wir hätten in einigen Situationen klüger reagieren können. Unsere Fehler hat Bamberg bestraft. Aber ich bin sicher, dass es genau solche Spiele sind, die uns weiterbringen werden.“

Sobald die Wunden geleckt sind, wird also wieder in die Zukunft geblickt. Schließlich gibt es genügend Titel, die noch zu gewinnen sind. Am kommenden Dienstag starten die Bayern ins Eurocup-Viertelfinale gegen Malaga, im Mai beginnen die Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Und da könnte es ja unter Umständen die beste Chance für eine Revanche gegen Bamberg geben.

Lena Meyer