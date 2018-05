Halbfinal-Playoffs: Jetzt geht es gegen den ewigen Rivalen

Der FC Bayern Basketball trifft im Halbfinale der Playoffs auf Brose Bamberg. Einen klaren Favoriten gibt es im Duell jedoch nicht.

Es ist schon eine Weile her, dass Bayern München in den Play-offs ein Sieg über Brose Bamberg gelang. Vor fast drei Jahren war das, seitdem gingen sieben Spiele in Serie verloren. Nun bekommt der frühere deutsche Basketballmeister eine neue Chance, ab Sonntag geht das Dauerduell in die nächste Runde.

Dass es dazu kommt, liegt an der Nervenstärke der Bayern. Nach dem 1:2-Rückstand gegen die Frankfurt Skyliners stand der Hauptrundensieger im Viertelfinale schwer unter Druck, gewann dann aber zweimal souverän. Am Donnerstag brannte beim 90:70 nichts mehr an, auch Alba Berlin gewann sein Entscheidungsspiel gegen Oldenburg klar (85:68) und die best-of-five-Serie wie die Münchner 3:2. "Jetzt haben wir zwei Tage, um uns auf Bamberg vorzubereiten", sagte Bayern-Trainer Dejan Radonjic, die kurze Pause sei aber kein großes Probleme: "Unser Gegner hatte etwas mehr Zeit, aber wir haben den Heimvorteil." Meister Bamberg hat seit gut einer Woche nicht mehr gespielt, dank eines schnellen 3:0 über Bonn.

Kein klarer Favorit

Eine klare Rollenverteilung gibt es wie in den vergangenen Jahren nicht. Die Bayern haben zwar eine starke Hauptrunde gespielt und sich mit 62:6 Punkten Platz eins gesichert, die Bamberger (44:24) wurden mit ganz viel Mühe Vierter. Doch der Trend hat sich umgekehrt. Während die Münchner in der Meisterrunde Probleme bekamen, blühte der Titelverteidiger auf. Bamberg ist immer da, wenn es gilt. Das wissen die Bayern nur zu gut. 2014/15 ging die Finalserie gegen den Serienmeister unglücklich mit 2:3 verloren, 2015/16 und 2016/17 schied München gegen die Franken jeweils im Halbfinale mit 0:3 aus. Unter Luca Banchi, der Anfang März das Erbe des gefeuerten Meistertrainers Andrea Trinchieri angetreten hatte, fand Bamberg nach etwas Anlaufzeit in die Spur.

Nationalspieler Danilo Barthel sieht die Bayern für das Aufeinandertreffen gewappnet. Der schwer erkämpfe Erfolg über seinen früheren Klub Frankfurt werde helfen. "Das hat uns für die nächsten Aufgaben vorbereitet. Dass wir körperlich fit sind, mental fit sind, um auch in schwierigen Spielen da zu sein. Daraus können wir sehr viel Energie ziehen", sagte der 26-Jährige.

Finale gegen Berlin oder Ludwigsburg

Nimmt der Pokalsieger die hohe Hürde, trifft er im Finale auf Berlin oder Ludwigsburg. Die MHP Riesen ließen Bayreuth in der ersten Runde beim 3:0 keine Chance, Alba musste dagegen richtig schwitzen. Der Tabellenzweite hatte mit Vizemeister Oldenburg große Probleme und regelte die Serie über den Heimvorteil. "Wir haben in dieser Serie zu Hause deutlich besser gespielt als auswärts. Das ist gefährlich", warnte Alba-Trainer Aito Garcia Reneses: "Im Halbfinale müssen wir zu Hause und auswärts gute Leistungen zeigen." Der einstige Seriensieger Berlin hat den bislang letzten Meistertitel 2008 geholt, ins Finale ging es seit 2014 nicht mehr. Damals gab es ein 1:3 gegen München.

sid