Der Basketball spricht türkisch

Viele Jahre lang war Spanien als Basketball-Herzland unbestritten - jetzt ist die Türkei auf dem Sprung, den Iberern den Rang abzulaufen. Den Anstoß gab indirekt der Fußball...

München – Der Pokal ist schon seit Montag da. In einem eigens für das Final-4 der Euroleague designten Flugzeug schwebte die wichtigste Klubtrophäe Basketball-Europas in Istanbul ein, wo am Wochenende der Nachfolger von Titelverteidiger ZSKA Moskau gesucht wird.

Die auffällige Inszenierung passte irgendwie ins Bild. Eines Finalturniers, das größer, spektakulärer und wohl auch emotionaler wird als viele seiner Vorgängermodelle. Und das ist kein Zufall. Mit dem Gastspiel am Bosporus kehrt die Königsklasse in ihre heimliche Heimat zurück.

Ein wesentlicher Teil des Kapitals im Spitzenbasketball kommt aus der Türkei – an der Spitze steht die teilstaatliche Fluglinie Turkish Airlines, deren Namen die Euroleague trägt. Dass das so ist, hat viel mit dem Wirbel in einer anderen Sportart zu tun. Vor rund sechs Jahren hatte ein Manipulationsskandal den türkischen Fußball erschüttert. Das hatte Folgen, wie Mithat Demirel berichtet. „Damals haben sich große Unternehmen neu orientiert“, sagt der frühere deutsche Nationalspieler und Manager von Alba Berlin, der heute Sportchef beim aufstrebenden Darüssafaka Istanbul ist.

Gesucht wurde der neue, saubere Sport. Fündig wurde man beim Basketball. Was viel mit der Weltmeisterschaft 2010 zu tun hatte, bei der die Türkei vor eigenem Publikum bis ins Finale stürmte. „Das hat eine gewaltige Euphorie ausgelöst“, sagt Demirel.

An keinem anderen Platz des Kontinents kommt so viel Geld ins Basketball-System. Profitiert hat zeitweilig auch die Bundesliga, deren Namenssponsor bis zur vergangenen Saison der türkische Haushaltsgeräte-Hersteller Beko war. Und in der Türkei selbst macht es sich längst sportlich bemerkbar. Im Vorjahr entschied Galatasaray Istanbul – unter anderem per Viertelfinalsieg gegen den FC Bayern – den Eurocup für sich. In dieser Saison kamen vier der 16 Euroleague-Starter aus Istanbul. Allen voran Fenerbahce, das nun mit der frenetischen Fangemeinde im Rücken als heißer Titelanwärter ins Final-4 geht (gegen Real Madrid, Moskau und Olympiakos Piräus).

Die Entwicklung geht weiter, wie Mithat Demirel erklärt: „Im nächsten Jahr sind elf türkische Mannschaften in den europäischen Wettbewerben am Start.“ Das verheißt jede Menge Festtage. In der derzeitigen politischen Großwetterlage sind die Kräftemessen in Europa für die türkische Volksseele speziell.

Wobei auffällt, dass weder Politik noch Terror den Boom bremsten. Bei türkischen Vereinen sind die Probleme eher strukturell. Klubs wie Galatasaray hängen am Tropf des Fußballs – Finanznot und Wohlstand gaben sich zuletzt oft die Hand. Doch es gibt längst auch ganz andere Beispiele. Euroleague-Favorit Fenerbahce kann dank der Mittel des Lebensmittel-Produzenten Murat Ülker (bei Forbes mit 4 Milliarden Dollar Privatvermögen eingeordnet) unabhängig kalkulieren und ist ein beliebter Anlaufpunkt für Stars.

Und das könnte auch Demirels Darüssafaka Istanbul werden. Der Traditionsklub, der aus der einstigen Istanbuler Waisenschule hervorging, wird seit drei Jahren von der Unternehmensgruppe Dogus alimentiert. Der größte Steuerzahler des Landes unterschrieb für 25 Jahre.

Mittelfristig soll ein internationaler Topklub entstehen. Demirel rüstete sein Team in den beiden vergangenen Jahren behutsam auf und holte unter anderem den zweimaligen Bundesliga-MVP Brad Wanamaker an Bord. Das hatte Wirkung, schon in diesem Jahr schaffte Darüssafaka in der Euroleague den Sprung ins Playoff- Viertelfinale, wo man sich Spaniens Champion Real Madrid nach heißem Kampf mit 1:3 beugen musste.

Um die Königsklasse muss der Verein nun zwar vorerst bangen. Eine Wildcard wird Darüssafaka nicht mehr bekommen. Doch wenn es um zukünftige Lizenzen geht, hat man neben dem sportlichen Abschneiden auch ein anderes gutes Argument: Auch Dogus ist ein Premium Partner der Euroleague.