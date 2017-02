"Unsere Stärke? Teambasketball!"

München - Bei den FCB-Baskets läuft es momentan. Mittlerweile haben die Roten elf Siege in Folge auf dem Konto. Am Sonntag soll in Berlin nachgelegt werden.

Die Stimmung bei den FCB-Baskets könnte momentan nicht besser sein. Grund dafür ist die Bilanz der vergangenen Wochen: Elf Siege in Folge, das Ticket fürs Eurocup-Viertelfinale in der Tasche und den Heimvorteil für selbiges sowie ein mögliches Halbfinale gesichert. Trainer Sasa Djordjevic und sein Team können zufrieden sein. „Wir sind als Gruppenerster im Viertelfinale, das war eines unserer Ziele“, freute sich der Coach nach dem 96:74-Erfolg nach Verlängerung bei Khimki Moskau am Mittwoch.

Allerdings warnt Djordjevic schon jetzt vor den Aufgaben, die nun folgen. Im Viertelfinale treffen die Roten auf Unicaja Malaga. Dann gilt es die Best-of-three-Serie für sich zu entscheiden. Obwohl die Münchner in der Gruppenphase bereits zwei Mal gegen Malaga siegen konnten, werde das kein Selbstläufer, meint Djordjevic: „Malaga ist ein sehr erfahrenes Team mit Athleten und einem Trainer, die wissen, wie man solche Spiele spielt. Wir müssen hungrig bleiben, um die nächste Runde erreichen zu können.“

Und auch in Sachen Bundesliga gibt es genügend Gründe weiter hart zu arbeiten. Am Sonntag geht es zum Duell mit ALBA Berlin in die Hauptstadt (15.30 Uhr). Nicht einmal eine Woche später findet an gleicher Stelle wieder ein Aufeinandertreffen statt. Dann treten beide Mannschaften im Pokalhalbfinale gegeneinander an. Kein leichtes Unterfangen, die Bayern sehen trotzdem einen großen Vorteil auf ihrer Seite. „Unsere große Stärke ist es, zusammenzuspielen. Dieser Teambasketball ist unsere größte Qualität“, erklärt Bryce Taylor.

Lena Meyer