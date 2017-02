Der Titelanwärter wankt

Sie sind eines der Schwergewichte in Basketball-Europa, nicht umsonst hat Khimki Moskau auch den Topverdiener des Kontinents in seinen Reihen. Doch im Eurocup-Zwischenrundenfinale gegen den FC Bayern haben die Russen eine große Hypothek.

München – In den vergangenen Tagen war im Basketball Center von Khimki Ruhe angesagt. Der Spielplan sah für Khimki Moskau, den Tabellenvierten der osteuropäischen VTB-Liga am Wochenende eine Pause vor. Zeit genug, um sich ein paar Gedanken zu machen. Wie soll man nun herangehen an dieses heutige Gruppenfinale (17.30 Uhr) der Eurocup-Zwischenrunde gegen den FC Bayern?

16 Punkte müsste der zweimalige Champion (2012, 2015) aufholen um die Münchner noch von Platz eins zu stoßen. 16 Punkte, die entscheiden, ob man im Viertelfinale nun gegen Malaga oder doch gleich bei Mitfavorit BC Valencia ran muss. Eine wirklich schlüssige Antwort wollte Khimki-Guard Robbie Hummel mit Blick auf das Hinspiel 74:90 bislang nicht einfallen: „Das wird extrem schwer. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen.“

Ob das klappt, das könnte für die Rückschau auf diese Spielzeit schon ziemlich wesentlich sein. Immerhin hat sich der Moskauer Vorortklub nicht weniger als die direkte Rückkehr in die Königsklasse Euroleague zum Ziel gesetzt. Eurocup-Sieg oder Finaleinzug in der nationalen Meisterschaft heißen die Eintrittskarten.

Um das zu erreichen haben die Verantwortlichen um Präsident Dimitri Golubkov, Chef des Gasversorgers Mosoblgas, auch ordentlich in die Tasche gegriffen. Trotz der Nicht-Berücksichtigung für die neumodellierte Euroleague brachte man ein Budget von geschätzten 30 Millionen Euro auf. Mit dem man sich nicht nur einen Ausnahme-Könner wie Europas Topverdiener Alexej Shved (geschätzt 3,4 Millionen Jahresgehalt) an Bord hielt. Auch prominente Abgänge wie der des, zum FC Barcelona weitergezogenen Ex-Bayern Tyrese Rice wurden namhaft kompensiert. Wobei Jacob Pullen wohl der beste Griff war – der US-Boy gibt mit Shved das offensivstärkste Spielmacherduo des Wettbewerbs.

Doch die Sache hat einen Haken. Khimki ist es nicht immer gelungen, die große individuelle Qualität zu bündeln. Auch beim Hinspiel in München war das so. Als die Bayern vor allem in Halbzeit zwei Shved und Pullen mit aggressiver Defensive, fielen die Russen völlig auseinander. So sehr, dass Trainer Dusko Ivanovic am Ende tobte: „Wir spielen viel zu egoistisch“, murrte er, „so ist Bayern vielleicht ein Titelanwärter, wir aber nicht.“

Auf Seiten der Münchner würde man die Erfahrungen aus dem ersten Treffen auch gerne nach Moskau mitnehmen. „Wir müssen ihnen mit der gleichen Aggressivität begegnen“, sagte Trainer Sasa Djordjevic. Und am Ende vielleicht auch ein bisschen auf die Statistik hoffen. Die besagt, dass sich beide Teams bislang dreimal trafen – alle drei Duelle entschied Bayern für sich.

Rubriklistenbild: © Imago