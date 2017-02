Auf dem Weg in die Königsklasse

Sie waren eine feste Einrichtung der Euroleague, doch im Sommer kippte Malaga aus dem Wettbewern. Der Weg zurück führt über München.

München – Die Reaktion der andalusischen Fangemeinde in der vergangenen Saison war heftig. Auf der Tribüne von Malagas Arena wurde kräftig mit Dollarnoten gewedelt, die statt dem Konterfei von George Washington jenes von Euroleague-Chef Jordi Bertomeu. Es war der stumme Protest gegen die Ausbootung von Unicaja Malaga. Jenes Klubs, der der Königsklasse zuvor eineinhalb Jahrzehnte lang angehört hatte. Der Schmerz ist auch Monate danach noch immer nicht ganz verklungen. „Wir sind einer von nur vier Klubs in Europa, die sich in den letzten elf Jahren immer für die Top-16 qualifiziert haben“, sagt Trainer Joan Plaza, „natürlich würden wir gerne zurück in die beste Basketball-Liga neben der NBA.“

Dafür hat der spanische Top-Klub sein Budget dem Vernehmen nach weitgehend konstant gehalten. Doch reicht das zum Eurocup-Sieg, der bekanntlich mit einem Ticket für die Eliteklasse belohnt wird. Der Weg zum Titel ist steinig. Heute (20 Uhr/Pro7 MAXX und Telekombasketball.de) muss man in der Viertelfinalserie (best of 3) beim FC Bayern ran.

Die Münchner traf man schon in der Vorrunde des laufenden Wettbewerbs , beide Male setzte sich das Team von Trainer Sasa Djordjevic durch. Plaza wundert es nicht. „Bayern hat einen großen Trainer und sie haben Spieler, die das Zeug haben, nächstes Jahr auf europäischem Spitzenniveau oder sogar in der NBA zu spielen“, sagte der 53-Jährige, „Leute wie Booker, Zirbes, Redding, Kleber, Taylor, Johnson, Lucic oder andere wie Gavel oder Djedovic, die schon die entsprechende Reife haben.“

Praktisch der ganze Münchner Kader also. Das ist natürlich hoch gegriffen. Und es ist ja auch nicht so, dass sich Malaga seit den ersten Treffen nicht weiter entwickelt hätte. Der quirlige Serbe Nemanja Nedovic kann nach überstandener Verletzung wieder mitmachen. Dazu eiste Malaga zu Jahresbeginn den 2,16 Meter-Center Alen Omic von Efes Istanbul los. Was schon gute Argumente gegen das physische Spiel sind, mit dem die Bayern in der Vorrunde dominiert hatten.

Wobei: Ob Nedovic, Omic oder der nicht weniger kantige Dejan Musli – „wir sind eher ein Team, das seine Stärken im Kollektiv hat“, sagte Plaza, der die Geschicke des Vereins seit 2013 bestimmt. An guten Tagen kann Unicaja jeden Gegner schlagen. Vor allem in der stimmungsvollen 11 000-Zuschauer-Arena Palacio de Deportes José María Martín Carpena wo die Bayern dann am Freitag (20.45 Uhr) in Spiel zwei der Serie vorspielen werden. Zuletzt stolperte dort auch Real Madrid (78:82) – immerhin der aktuelle Spitzenreiter der Euroleague.

Bayern-Trainer Sasa Djordjevic jedenfalls ahnt, dass auf dem Weg ins erste europäische Halbfinale für ein Münchner Basketballteam reichlich harte Arbeit wartet. „Sie verfügen über etwas mehr Länge als wir, dagegen müssen wir unseren Körper einsetzen“, sagte der 49-Jährige, „und in diesen Spielen musst du mit Überzeugung und Autorität auftreten.“

