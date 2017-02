Bayern gewinnen erstes Viertelfinale

München - Matchball in Malaga! Wenn die FCB-Baskets am Freitag zum zweiten Eurocup-Viertelfinale bei Unicaja ranmüssen, können sie schon alles klar machen. Der Grund ist der Erfolg im ersten Spiel am Dienstag Abend.

Matchball in Malaga! Wenn die FCB-Baskets am Freitag (20.45 Uhr) zum zweiten Eurocup-Viertelfinale bei Unicaja ranmüssen, können sie schon alles klar machen. Dank des 91:82 (42:36)-Heimsiegs Mittwoch Abend gegen den spanischen Erstligisten ist die Tür zum Halbfinale ganz weit offen. Vor 6285 Zuschauern dominierten Topscorer Maik Zirbes (15 Punkte) und seine Kollegen die Gäste größtenteils. Jetzt gilt es die Best-of-three-Serie am Freitag vorzeitig mit einem weiteren Sieg zu beenden!

Eines sah man den FCB-Baskets gleich zu Beginn an: Die knapp anderthalbwöchige Pause nach der Niederlage im Pokalfinale gegen Bamberg hatte ihnen gut getan. Reggie Redding und seine Kollegen setzten die spanischen Gäste sofort unter Druck. Die Hausherren verteidigten hart und zeigten sich treffsicher aus der Distanz. Allerdings hielt Malaga mit. Auf dem Parkett ging es hin und her. Ende des ersten Viertels stand es 21:18 für die Münchner.

Mitte des zweiten Abschnitts änderte sich das Bild etwas: Die Bayern-Verteidigung hatte Malaga absolut im Griff und auch offensiv legten die Roten noch einmal zu. Mithilfe eines 9:0-Laufs bauten die Bayern ihren Vorsprung auf 38:27 aus. Allerdings ließen sich die spanischen Gäste nicht so leicht abschütteln. Gegen Ende der ersten Halbzeit zeigten die Münchner einige Unaufmerksamkeiten – mit 42:36 ging es für die Djordjevic-Schützlinge in die Pause.

Aus der kehrten die Münchner wieder hellwach zurück. Redding & Co. zogen das Tempo erneut an und bauten den Vorsprung deutlich aus (55:42). „Wir müssen bis zum Schluss mit Autorität und Überzeugung auftreten“, hatte Trainer Djordjevic vor der Partie gefordert. Seine Mannschaft hielt sich an diese Vorgabe. Im letzten Viertel gelang es den Münchnern, ihre Führung noch einmal auszubauen (73:58). Dann wurden sich die Bayern allerdings etwas zu sicher. Die Roten ließen wieder einige Ungenauigkeiten zu, Malaga bestrafte das sofort. Der Vorsprung schmolz auf 81:76. Die Münchner behielten jedoch die Nerven und sicherten sich den Sieg. „Am Ende hat unsere Defensive den Ausschlag gegeben. Das wollen wir am Freitag wiederholen“, sagte Nick Johnson.

Lena Meyer