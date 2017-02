"Das wird das wichtigste Spiel"

München - Das letzte Top16-Spiel in Moskau kann kommen. Die Münchner reisen nach ihrem Sieg gegen Frankfurt selbstbewusst nach Russland.

Generalprobe geglückt! Die Bayern-Basketballer erfüllten am Samstag ihre Pflicht und feierten gleich den zweiten Heimsieg in dieser Woche. Das Team von Sasa Djordjevic schlug im Liga-Duell Frankfurt souverän mit 95:70 (52:37). Damit sind die Münchner Korbjäger bestens vorbereitet für das letzte Top16-Spiel des Eurocup am kommenden Mittwoch in Moskau (17.30 Uhr unserer Zeit). Dann wollen Kapitän Bryce Taylor und seine Kollegen den ersten Platz in der Gruppe perfekt machen und sich so das Heimrecht in der bevorstehenden Viertelfinalrunde, die jeweils in Best-of-three-Serien ausgetragen wird, sichern.

Der Erfolg gegen Frankfurt – übrigens der zehnte Sieg in Folge – ist da gut fürs Selbstbewusstsein. Mit Nihad Djedovic (16 Punkte), Devin Booker (15), Maximilian Kleber (15), Taylor (15), Reggie Redding (11) und Nick Johnson (11) punkteten am Samstag gleich sechs (!) Bayern zweistellig. Und auch mit der Defensivarbeit war der Coach größtenteils zufrieden. „Das war ein Sieg der gesamten Mannschaft, bei dem sich jeder einbringen konnte. Es war unser Plan, die nötige Aggressivität aufzunehmen und Frankfurt nicht in seine Systeme kommen zu lassen“, so Djordjevic. Genau dieser Plan ließ sich bis zum letzten Viertel umsetzen. Einzig die 17 Ballverluste bereiteten dem Trainer etwas Unbehagen. „Vor allem im letzten Viertel sind wir mit dem Ball zu fahrlässig umgegangen“, sagte Djordjevic.

Nichtsdestotrotz können die Bayern nun mit breiter Brust nach Russland reisen, die Ausgangslage ist nicht schlecht. Da die Münchner das Hinspiel mit 90:74 gewannen, wären sie auch im Falle einer Niederlage – mit bis zu 15 Punkten Rückstand – Erster. Darauf will es bei den Bayern allerdings keiner ankommen lassen. „Wir haben jetzt das wichtigste Spiel der bisherigen Eurocup-Saison vor uns und müssen den Schalter umlegen, um uns entsprechend auf dieses schwere Spiel vorzubereiten“, so Djordjevic.

Lena Meyer