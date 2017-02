Bayern in Pokalform

Am Ende herrschten die erwartet klaren Verhältnisse - 86:71 fertigten die Basketballer des FC Bayern Göttingen auch mit teilweise angezogener Handbremse ab. Ein Mann feierte Premiere

München – Eine der größten Fragen des Abends war schon im ersten Viertel geklärt. Jawohl, Maik Zirbes konnte tatsächlich schon spielen. Das ein oder andere Minütchen durfte sich der Stareinkauf des FC Bayern in dieser Nachholpartie gegen die BG Göttingen versuchen. Ein großer Faktor war Zirbes dabei naturgemäß noch nicht. Das musste er auch nicht. Die in diesem Jahr noch immer ungeschlagenen Bayern sorgten auch so für erwartet klare Verhältnisse. Am Ende stand ein 86:71 (46:25) und die Erkenntnis: Man ist in Pokalform – in dieser Verfassung sollte das Team von Trainer Sasa Djordjevic zumindest ein deutliches Wörtchen mitreden können, wenn am Wochenende der erste Titel der Saison vergeben wird.

Beim Finalturnier in der Berliner Arena würden die Münchner dann ja zu gerne nachholen, was ihnen im Vorjahr beim Top-4 in eigener Halle, netter Zufall, von ALBA Berlin vermasselt wurde. Leicht vorstellbar, dass man Zirbes’ Wucht dann schon ganz gut brauchen könnte. Djordjevic hatte sich in den letzten Tagen ja schon ganz zuversichtlich gezeigt: „Wenn er über die Schmerzgrenze geht, dann kann das funktionieren.“

Aber die Bayern haben ja auch so ganz gute Argumente für diesen ersten Titel-Showdown. Das wohl Gewichtigste ist die Defensive. Wenn es darum geht, dem Gegner den Weg zum Korb zu versperren, greifen die Rädchen des Bayernteams zunehmend besser ineinander. Das bekam auch Göttingen vor 4322 Zuschauern im Audi Dome schmerzhaft zu spüren. Fünf Minuten lang durften die Niedersachsen mitspielen. Als sich die Münchner, die sicherheitshalber auf den, leicht am Bein verletzten Alex King verzichteten, dann gefunden hatten, ging abgesehen von Einzelaktionen wie jenen von Veteran Adam Waleskowski (10 Punkte) nicht mehr viel. Winzige 25 Punkte hatten die Bayern den Gästen bis zur Pause überlassen. So ähnlich war es am Sonntag schon ALBA Berlin ergangen. Was auch Nationalspieler Maxi Kleber ganz prima fand: „Unsere Defensive macht uns momentan so stark.“

Und es ist ja nicht so, dass die Münchner nicht auch nach vorne einiges zu bieten hätten. Die Bayern können mit Tempo, und die Münchner können mit Geduld. Wenn sich Göttingens defensiv formiert hatte, ließen die Kreativspieler um Anton Gavel und Nick Johnson den Ball eben solange mit Hochgeschwindigkeit kreiseln bis sich doch die gute Wurfgelegenheit fand. 24 Assists sammelten die Münchner am Ende an. Solche Werte klingen nicht nach großer Dringlichkeit wenn es darum geht, ob die offene dritte Spielmacherstelle in dieser Saison noch besetzt wird oder nicht. Wobei es interessant zu sehen wäre, wie das Bayernspiel gegen ein Kaliber wie Meister Bamberg funktionieren würde. Die Franken könnten, je nach Ausgang der Halbfinals, am Sonntag im Pokal der Gegner sein.

Und dann haben die Bayern, die gegen Göttingen im zweiten Durchgang merklich vom Gaspedal gingen, ja auch noch ein weiteres Argument für sich: In punkto Kadertiefe hat man zum Serienchampion aufgeschlossen. Am Sonntag bei ALBA Berlin punkteten alle zwölf Spieler des Kaders. Gestern gegen Göttingen immerhin deren elf. Am besten glückte dies Vladimir Lucic. Der immer stärker werdende Serbe steuerte 16 Punkte zum Erfolgserlebnis bei war damit neben Nihad Djedovic (15) treffsicherster Münchner.

Rubriklistenbild: © Imago