Bayern bringen sich in Position

Am Ende mussten Bayerns Basketballer sogar eine Extraschicht einlegen - doch der Sieg bei Khimki Moskau war hochverdient. Als ungeschlagener Gruppensieger haben die Münchner nun eine glänzende Ausgangsposition für die K.o.-Phase

Moskau – Der Eurocup-Abend war noch nicht einmal zur Hälfte abgelaufen, da wehte die Bayern-Fahne durch Basketball-Center. Das mitgereiste Münchner Fangrüppchen präsentierte genüsslich seine Farben. In der sicheren Erkenntnis: Allzu Schlimmes würde den Korbjägern des FC Bayern an diesem letzten Zwischenrunden-Abend nicht mehr widerfahren. Und der Eindruck täuschte nicht. Am Ende hatte sich das Team von Trainer Sasa Djordjevic bei Khimki Moskau auch nicht damit begnügt, das 16-Punkte-Polster aus dem Hinspiel zu verwalten. Mit 96:74 (72:72, 34:26) entschieden die Bayern auch diese sechste Partie der Zwischenrunde für sich.

Womit die Ausgangsposition der Münchner in Europa nun eine blendende ist. Statt Topfavorit Valencia bekommt man in der Viertelfinal-Serie (best of 3) Unicaja Malaga vorgesetzt. Am 28. Februar (20.schauen die Andalusier im Audi Dome vorbei. Und nicht nur in der Runde der letzten Acht – auch in einem möglichen Halbfinale hätte der FC Bayern in einer entscheidenden dritten Partie gegebenenfalls Heimrecht.

Djordjevic durfte entsprechend strahlen: „Das war ein großartiger Sieg als Kollektiv gegen eine sehr starke Mannschaft“, schwärmte er, „Nun sind wir als Gruppenerster im Viertelfinale, das war eines unserer Ziele.“

Und die letzten leisen Zweifel dass es dazu kommen würde, hatten die Bayern schnell beiseite gewischt. Von Beginn an nahmen sie den ambitionierten Russen mit aggressiver Defensive den Wind aus den Segeln. Ganze 26 Punkte musste man der so hochgelobten Angriffswucht von Alexej Shved, Jakob Pullen oder Earl Rowland bis zur Pause überlassen. Schlimmer hat es Khimki in dieser Saison noch nicht erwischt.

Da fiel es auch kaum ins Gewicht, dass sich die Bayern lange selbst in der Offensive quälten. Am Korb ging zunächst nicht viel, aus der Distanz brachte immerhin Maxi Kleber (21 Punkte) den ein oder anderen Versuch ins Schwarze. Das reichte immerhin für ein 34:26.

Wobei die Luft schon noch dünner wurde. Vor allem der frühere NBA-Profi Shved zeigte in Halbzeit zwei, dass er nicht umsonst zu den Spitzenkräften Europas gezählt wird. 31 Punkte sammelte der 3,4 Millionen-Mann am Ende noch an. Womit er schon ziemlich wesentlich verantwortlich dafür war, dass Khimki die weitgehend unaufgeregt spielenden Bayern vor der Magerkulisse von 2500 Zuschauern mit einem strammen Endspurt zum 72:72 nach normaler Spielzeit immerhin noch in die Verlängerung trieb.

Doch es war schon im Hinspiel in München eine klare Erkenntnis gewesen. Individuell hat der Moskauer Vorortklub Gewaltiges zu bieten. Als Mannschaft aber funktionieren die Bayern einfach besser. Letztlich hatten Bryce Taylor und Kollegen am Brett die Vorteile für sich – 43:28 Rebounds sind ein Klassenunterschied. Die Münchner ließen den Ball besser laufen . Eindrucksvolle 27:11 direkte Korbvorlagen sprangen so dabei heraus. „Dieser Teambasketball ist unsere Stärke“, schwärmte Taylor.

Und die Vorteile wurden vor allem in der Verlängerung offensichtlich als die Bayern den prominenten Widersacher regelrecht auseinandernahmen. Praktisch jeder Wurf war ein Treffer – 24:2-Punkte sammelten die Bayern in den fünf Extraminuten an und brachten die wertvolle weiße Weste ins Ziel.

Rubriklistenbild: © dpa