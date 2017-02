Erst Frankfurt, dann Moskau

München - Viel Zeit zum Durchatmen, bleibt den FCB-Basketballern aufgrund der Doppelbelastung aus Eurocup und Bundesliga nicht.

Viel Zeit zum Durchatmen, bleibt den FCB-Basketballern aufgrund der Doppelbelastung aus Eurocup und Bundesliga nicht. Kaum ist das Krimifinale im Top16-Duell am Mittwoch gegen Ulm verarbeitet, geht es auch schon weiter im Programm. Am Samstag (20.30 Uhr) ist der Tabellenzehnte der BBL, Frankfurt, zu Gast im Audi Dome. Und auch, wenn die Hessen nicht ganz auf einer Ebene mit Ulm anzusiedeln sind, ist auch vor diesem Duell Vorsicht geboten. Denn dass die Frankfurter durchaus in der Lage sind, die Bayern zu ärgern, haben sie in der Vergangenheit bereits bewiesen.

„Wir müssen hungrig bleiben und wieder vollen Einsatz bringen“, forderte Münchens Coach Sasa Djordjevic im Vorfeld der Partie. Der Serbe wird nicht müde zu betonen, dass es im Basketball keine einfachen Gegner gibt. „Es geht immer darum, sich weiterzuentwickeln und das eigene Spiel zu verbessern“, so der Coach.

Was genau es ist, das die Bayern so dringend verbessern müssen, fasste Center Devin Booker noch einmal zusammen. „Wir müssen definitiv wieder besser in der Verteidigung arbeiten und nicht so viele Fehler zulassen wie im Eurocup-Spiel gegen Ulm“, so der FCB-Leistungsträger.

Auch Ex-Frankfurter Danilo Barthel weiß um die Herausforderung, die am Samstag auf ihn und sein Team wartet. Zwar konnten die Münchner das Hinspiel mit 77:57 für sich entscheiden, mit so einem eindeutigen Ergebnis rechnet Barthel dieses Mal allerdings nicht. „Ich bin wirklich gespannt auf das Spiel“, so der Nationalspieler. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Frankfurt gegen uns Bayern wieder Vollgas geben wird. Außerdem hat sich die Mannschaft eine Woche auf uns vorbereiten können und werden ausgeruht sein – wir müssen unsere Bestleistung abrufen.“

Zumal Neuzugang Maik Zirbes wahrscheinlich erneut fehlen wird. Der Center, der zuletzt an einer Fußverletzung laborierte, befindet sich noch immer im Aufbautraining. Wann genau er sein Debut im FCB-Dress feiern kann, ist unklar.

Seine Kollegen werden so oder so alles geben. Schließlich ist die Partie gegen Frankfurt auch eine Art Generalprobe für das letzte Top16-Spiel. Am Mittwoch kämpfen die Münchner in Moskau um den ersten Gruppenplatz und damit das Heimrecht im Eurocup-Viertelfinale.

Lena Meyer