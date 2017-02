FCB-Baskets kämpfen sich ins Pokal-Finale!

Berlin - Ab ins Finale! Die FCB-Baskets gewannen am Samstagabend das Pokalhalbfinale gegen ALBA Berlin

Ab ins Finale! Die FCB-Baskets gewannen am Samstagabend das Pokalhalbfinale gegen ALBA Berlin mit 78:70 (42:38). Damit steht das Team von Sasa Djordjevic im Endspiel am Sonntag um 15.00 Uhr. Der Gegner wird im Laufe des Samstagabends zwischen Ludwigsburg und Bamberg ausgemacht. „Es ist eine große Erleichterung, dass wir im Endspiel sind“, freute sich FCB-Geschäftsführer Marko Pesic bei Pro7Maxx. „Wir haben in der vergangenen Saison den Cup an ALBA abgegeben, insofern war dieser Sieg ganz wichtig für das Selbstvertrauen.“ Der Weg ins Finale in der Berliner Mercedes-Benz Arena war allerdings schwer. „ALBA Berlin hat uns das Leben wirklich nicht einfach gemacht“, sagte Maxi Kleber.

Das Pokal-Halbfinale startete ganz anders als das Liga-Duell am vergangenen Sonntag. ALBA Berlin präsentierte sich deutlich besser, als noch vor sechs Tagen. Die Hausherren verteidigten hart, kämpften um jeden Rebound. Doch auch die Münchner waren von Anfang an voll da. Es entwickelte sich ein sehr physischer Schlagabtausch beider Mannschaften. Keiner der beiden Finalaspiranten konnte sich zunächst absetzen (21:21).

Auch im zweiten Viertel blieb die Partie ausgeglichen. Auf dem Parkett in der Mercedes-Benz Arena ging es hin und her. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnten sich FCB-Topscorer Nick Johnson (19 Punkte) und seine Kollegen einen Mini-Vorsprung erarbeiten. Auch dank einer Wahnsinns-Wurfquote aus dem Feld von über 70 Prozent (42:38).

Nach der Pause machten die Münchner da weiter, wo sie aufgehört hatten. Die Gäste bauten ihre Führung zunächst aus (46:38). Doch ALBA ließ sich nicht so leicht abschütteln und blieb dran. Dann legten die Bayern allerdings eine weitere Schippe drauf. Bei den hart kämpfenden Berlinern wollte plötzlich kein Treffer mehr fallen. Maxi Kleber & Co. punkteten dagegen immer weiter. Ende des dritten Viertels hatten sich die Roten einen 60:48-Vorsprung erspielt.

Und auch im letzten Viertel lief es zu Beginn besser für die Münchner. Das Team von Sasa Djordjevic legte erst einmal einen 5:0-Lauf aufs Parkett (65:51). Dann waren plötzlich die Berliner zurück! Bis zum Schluss kamen die Hausherren immer wieder bis auf drei Punkte heran. Doch die Münchner behielten schlussendlich die Nerven. Am Ende gewannen die Roten mit acht Punkten Vorsprung.

lm