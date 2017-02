Das Gigantenduell ist perfekt, Bayerns Basketballer fordern im Pokalfinale Meister Bamberg. Trainer Sasa Djordjevic fordert dann eine Leistungssteigerung ein. Vor allem von einem Leistungsträger war der Coach enttäuscht

Berlin – Natürlich wollte sich auch Uli Hoeneß die Sache nicht entgehen lassen. Der Präsident des FC Bayern war nach dem 1:1 seiner Fußballer vom Berliner Olympiastadion in die Arena am Ostbahnhof geeilt Und Hoeneß wird es nicht bereut haben. Er erlebte mit, wie sich seine Basketballer mit einem 78:70 (42:38) über ALBA Berlin ins Pokalfinale kämpften. Am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr/telekombasketball.de und Pro7 MAXX) geht es für Kapitän Bryce Taylor und Kollegen um den ersten Titel dieser Saison. Und dies im erwarteten Duell der Giganten gegen Meister Bamberg. Wobei sich die Franken in ihrem Halbfinale gegen die Riesen Ludwigsburg gar nicht so gigantisch gaben – nach zwischenzeitlich hartem Kampf machten sie das Finale mit 85:78 perfekt.

Auf das zumindest Bayern-Trainer Sasa Djordjevic nach getaner Arbeit lieber noch nicht schauen wollte. Dem 49-Jährigen hatte das dritte Saisonduell seiner Profis mit Alba Berlin nur teilweise gefallen. „Wir haben den Ball nicht laufen lassen sondern es mit Einzelaktionen versucht“, sagte er, „das ist nicht unser Spiel.“ Was allerdings auch den Berlinern geschuldet war, die den Bayern die Passwege weitaus aggressiver zustellten als in der Vorwoche als die Münchner Alba beim 90:59 teilweise sezierten.

Djordjevic wird seine Schlüsse ziehen, denn von den Euroleague-gestählten Bambergern wird sein Team eine eher noch zupackendere Spielweise zu erwarten haben. Und dann wird viel davon abhängen, ob einige seiner Profis einen besseren Tag erwischen als im Halbfinale. Allen voran der Kapitän selbst. 0 Punkte lautete die ernüchternde Bilanz des US-Boys, nach zehn Einsatzmionuten war der Arbeitstag beendet. „Und acht davon habe ich ihm geschenkt“, sagte Djordjevic. Doch nicht nur Taylor, auch Nihad Djedovic konnte nicht an die Form der letzten Wochen anknüpfen. „Seine Beine, sein Zug zum Korb haben uns heute ein bisschen gefehlt“, sagte der Bayern-Coach, „auf ihn war Berlin gut eingestellt.“ Auf Devin Booker ohnehin, der US-Center hatte noch an den Auwirkungen einer Erkältung zu leiden und blieb weitgehend wirkungslos. Auch das könnte sich bis zum Finale zumindest ein wenig ändern.

Gegen Berlin sprangen ja andere in die Bresche. Nick Johnson zum Beispiel. Der US-Spielmacher suchte sein Heil zwar mehr im Abschluss als als Spielgestalter, doch mit seinen Punkten sorgte er über das ganze Spiel hinweg immer wieder für Beruhigung. „Er hat den Unterschied ausgemacht“, fand Berlins Niels Giffey. Johnson, aber auch Reggie Redding, der an alter Wirkungsstätte wieder eine seiner besseren Partien ablieferte. Nicht nur der 17 Punkte wegen, die er zum Sieg beisteuerte. Wenn es nötig war, war Redding auch ein Ruhepol. Vor allem in der Endphase, als es die Bayern versäumten, sich die Berliner Foulbelastung zunutze zu machen und das Spiel damit noch einmal enger werden ließen als nötig.

Immerhin eine Serie ist für die Bayern übrigens schon vor dem Finale definitiv gerissen. In der bislang mäßig glücklichen jüngeren Pokal-Historie sind die Münchner nämlich stets entweder gegen den Top-Four Gastgeber oder gegen Alba Berlin ausgeschieden.....