Malaga-Coach: „Bayern ist immer Favorit“

Zwei Mal hat sich Unicaja Malaga in dieser Saison schon gegen den FC Bayern versucht, zweimal setzte es Niederlagen. Am Dienstag (20 Uhr) kommt es im Audi Dome zum dritten Duell. Doch für Trainer Joan Plaza sind die Verhältnisse geklärt

München – Er ist das Gesicht von Unicaja Malaga. Seit 2013 schon lenkt Joan Plaza (53) die Geschicke des andalusischen Topklubs. Bis zur laufenden Saison war man Stammgast in der Königsklasse Euroleague. Dorthin würde man gerne zurück – doch der Stolperstein in der, am Dienstag (20.00 Uhr) beginnenden Eurocup-Viertelfinalserie heißt FC Bayern. Und gegen die Münchner zog man im laufenden Wettbewerb schon zweimal den Kürzeren.

In der Vorrunde kassierten Sie gegen den FC Bayern zwei Niederlagen. Was hatten die Münchner Ihnen voraus?

Die Bayernspieler sind einfach härter und aggressiver aufgetreten. Und sie haben in den entscheidenden Momenten der Spiele die besseren Aktionen gehabt. Aber man muss auch sagen, dass wir vor der Saison wesentliche Veränderungen vornehmen mussten. Trevor Mbakwe ist weg, Nemanja Nedovic verletzte sich. So haben wir zwar gute Momente gehabt, aber nicht die Konstanz, die wir uns gewünscht hätten.

Nemanja Nedovic greift jetzt wieder ein. Könnte das jetzt ein entscheidender Unterschied sein?

Nedovic ist ein großartiger Spieler, seine Grenze ist der Himmel. Aber anders als bei anderen Mannschaften liegt unsere Stärke eher im Kollektiv als bei den Individualisten. Wir werden Tag für Tag besser und wachsen. Aber wir müssen schon auf beiden Seiten des Feldes unsere Topleistung abliefern, wenn wir diese Runde überstehen wollen.

Der FC Bayern hat bis jetzt eine stabile Saison im Eurocup gespielt und nur die beiden Spiele gegen St. Petersburg verloren. Was macht die Mannschaft stark?

Bayern hat im Eurocup, aber auch in der Bundesliga und im Pokal gut gespielt. Und sie haben sich den Heimvorteil geholt, indem sie locker und verdient gegen Khimki gewonnen haben. Das ist definitiv einer der Favoriten für alle Wettbewerbe. Sie spielen gut, und ihr Trainer hat schon gesagt, sie spielen einen physischen Stil. So wird es auch gegen uns sein.

Was denken Sie – hat Bayern das Potenzial, unter die großen Mannschaften in Europa vorzudringen?

Sie haben einen großen Trainer und Spieler, die definitiv das Zeug hätten, in der kommenden Saison in den besseren Mannschaften Europas oder sogar in der NBA zu spielen. Spieler wie Booker, Zirbes, Redding, Kleber, Taylor, Johnson oder Lucic und andere wie Gavel und Djedovic, die die entsprechende Reife haben.

Wenn wir über die Euroleague sprechen – dort war Malaga seit dem ersten Jahr ein Stammgast. Das ist nun vorbei. Wie wichtig wäre für den Klub die Rückkehr?

Malaga war eine von nur vier Mannschaften in Europa, die zuletzt elf Jahre in Folge in der Euroleague gespielt hat und das kommt nicht von ungefähr. Wir würden gerne in den weltweit wichtigsten basketball-Wettbewerb neben der NBA zurückkehren.

Wobei dieser Topwettbewerb umgestaltet wurde. Was halten Sie von dem neuen System?

Europa hat politisch und Regional seine Eigenheiten und man kann das mit den USA nicht vergleichen. Und doch ist die Idee, so viele Spiele mehr zwischen den besten Mannschaften des Kontinents zu spielen gut und wegweisend. Ich bin mir sicher, dass dieses System nach einer ersten Phase der Anpassungen und Nachjustierungen zur festen Einrichtung und von anderen Sportarten übernommen wird.