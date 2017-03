Tübingen - Es war zumindest ein versöhnlicher Abschluss dieser bitteren Woche. Die Münchner gewannen am Sonntag in Tübingen.

Es war zumindest ein versöhnlicher Abschluss dieser bitteren Woche. Die FCB-Basketballer fuhren am Sonntagabend ihren achten BBL-Sieg in Folge ein. Die Mannschaft von Sasa Djordjevic löste die Pflichtaufgabe in Tübingen souverän mit 85:63 (39:26). Nach dem Eurocup-Aus gegen Unicaja Malaga am vergangenen Mittwoch war das zumindest etwas Balsam für die Bayern-Seele. Vor allem weil sich Topscorer Danilo Barthel (17 Punkte) und seine Kollegen hiermit vorzeitig für die Playoffs, die Anfang Mai starten, qualifizieren konnten.

Nihad Djedovic, der Sonntag 16 Punkte zum Sieg beisteuerte, meinte: „Es war schwer nach dem Malaga-Spiel, aber wir wollten heute Charakter zeigen und unser Spiel spielen. Wir haben für die kommenden Aufgaben Selbstbewusstsein getankt. “ Und das ist wichtig. Vor allem, weil am kommenden Wochenende eine richtige Bewährungsprobe ansteht. Dann treffen die Münchner daheim auf Meister Bamberg. Ein wichtiges Spiel, bei dem Djedovic & Co. ein Ausrufezeichen setzen wollen. Die Vorbereitung darauf wird trotzdem so wie immer sein. „Wir gehen jede Partie fokussiert an und arbeiten im Vorfeld immer hart. Das wird auch dieses Mal so ein“, sagte Djedovic.

In einer Woche ist hoffentlich auch wieder Maik Zirbes fit. Den Center plagen noch immer Fußprobleme. Er wurde am Sonntag geschont.

Lena Meyer