2. Liga im Live-Ticker: Pauli führt beim HSV! Stuttgart-Tor zählt nicht

In der 2. Bundesliga geht es am Samstag auch wieder rund. Wir begleiten das Geschehen im Live-Ticker. Highlight: Hamburger SV gegen FC St. Pauli.

Am Samstag, dem 22. Februar, finden gleich vier Spiele der 2. Bundesliga um 13 Uhr statt.

Die Aufstiegskandidaten aus Stuttgart und Hamburg spielen zur gleichen Zeit.

In Hamburg geht es rund - der HSV muss im Derby gegen St. Pauli.

(Anpfiff 13.00 Uhr) Begegnung Ergebnis Letzter Torschütze VfB Stuttgart - Jahn Regensburg 0:0 (-:-) Hamburger SV - FC St. Pauli 0:1 (-:-) 0:1: Veerman (21. Minute) Holstein Kiel - FC Heidenheim 0:0 (-:-) Dynamo Dresden - VfL Bochum 0:0 (-:-)

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

21. Minute: Das Tor von Stuttgart ZÄHLT NICHT! Der VAR hat eingegriffen und vorher

20. Minute: TOR FÜR PAULI! Veermann vernascht die komplette Abwehr und legt den Ball über Heuer Fernandes in den Kasten. Völlig unverdient. Aber das ist jetzt egal. HSV - Pauli 0:1.

19. Minute: TOR FÜR STUTTGART! Mangala nimmt eine abgewehrte Didavi-Ecke Volley und knallt sie zum 1:0 rein.

12. Minute: Auf noch keinem Platz ist ein Tor gefallen. Der Hamburger SV begann allerdings ziemlich rasant und schnürt Pauli in deren Hälfte ein. Regensburg vergab in Stuttgart eine gute Chance nach einem Freistoß. Das Geläuf in Kiel ist katastrophal, der Platz eignet zur Schlammschlacht.

Anpfiff: Der Ball in der zweiten Liga rollt!

13.00 Uhr: Im Hamburger Block brennt es schon vor Anpfiff.

12.59 Uhr: Kurz vor Anpfiff gedenken alle Teams mit einer Schweigeminute an die Opfer von Hanau.

12.56 Uhr: Die Mannschaften auf allen Plätzen laufen nun ein. Die Aufstellungen finden Sie im Eintrag von 12.13 Uhr.

12.49 Uhr: Wird es zu Ausschreitungen im Stadion kommen? Pyrotechnik sind bei Derbys keine Seltenheit.

12.41 Uhr: Interessante Statistik: Jos Luhukay und Dieter Hecking treffen zum 17-mal aufeinander. Das erste Duell gab es vor über 20 Jahren.

12.40 Uhr: Die Stadien sind gefüllt. Vor allem in Hamburg brodelt es schon. Beide Fanlager sind heiß auf die Partie.

12.13 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

HSV - St. Pauli:

Der Hamburger SV spielt mit folgender Elf: Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Jung, Schaub, Hunt - Jatta, Pohjanpalo, Kittel

St. Pauli startet wie folgt: Himmelmann - Penney, Östigard, Buballa, Ohlsson - Benatelli, Becker, Sobota, Miyaichi - Diamantakos, Veerman

VfB Stuttgart - Jahn Regensburg:

Stuttgart: Kobel - Phillips, Karazor, Stenzel - Massimo Mangala, Endo, Castro, Didavi, Wamangituka - Al Ghaddioui

Regensburg: Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okofoji - Besuschkow, Geipl - Seydel, George - Albers, Grüttner

Holstein Kiel - Heidenheim:

Kiel: Gelios - Todorovic, Wahl, Thesker, van den Bergh - Ignjovski, Mühling, Özcan - Reese, Serra, Lee

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Griesbeck, Mohr, Theuerkauf, Schnatterer - Kleindienst, Otto

Dresden - Bochum:

Dresden: Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, Hamalainen - Klingenburg, Petrak, Horvath, Ebert, Terrazzino - Jeremejeff

Bochum: Riemann - Gamboa, Decarli, Leitsch, Danilo - Tesche, Losilla, Janelt - Zoller, Blum, Wintzheimer

11.45 Uhr: Und hier noch der Ergebnisdienst von den Freitagsspielen.

VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue 0:0

SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Greuther Fürth 1:1

Alle Statistiken, Tabellen und sonstigen Infos über die 2. Bundesliga finden Sie auf der Unterseite der tz*.

11.31 Uhr: In ungefähr einer halben Stunde werden auch die Aufstellungen der Mannschaften bekannt gegeben.

11.27 Uhr: Auch der FC St. Pauli ist natürlich auf dem Weg zum Stadion. Sie nutzen die gesamte Straße, nur ein Flixbus versperrt ein paar Anhängern den Weg. Imposante Bilder.

Heute ist das Derby des HSV gegen den FC St.Pauli.

Der Fanmarsch der #fcsp Fans ist auf dem Weg! #HSV #Derby #hsvfcsp pic.twitter.com/BcWMv2X3wU — Marco Zitzow (@MarcoZitzow) February 22, 2020

10.30 Uhr: In knapp zweieinhalb Stunden beginnt das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli. Die Polizei ist auf jeden Fall bereit.

Der HSV Fanmarsch hat den Binsbargtunnel passiert.



Der Fanmarsch der St. Pauli Fans hat am Bahnhof Landungsbrücken die bereitgestellte S-Bahn betreten und fährt in Richtung Stadion.



Wir sind im Umfeld mit zahlreichen Kollegen im Einsatz und sichern ab.#HSVFCSP pic.twitter.com/L3LRCwTDFV — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) February 22, 2020

Hamburg - Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Und das Hinspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV werden beide Fanlager so schnell nicht vergessen. Der favorisierte HSV unterlag am Millerntor den Paulianern. Ob der Underdog auch im Rückspiel wieder zuschlagen kann? Dem Erzfeind ein Bein im Aufstiegskampf zu stellen, während man selbst Punkte gegen Abstieg sammelt, wäre eine feine Angelegenheit.

2. Liga live: Schafft der HSV die Revanche gegen St. Pauli?

Doch Dieter Hecking wird mit dem ehemaligen Bundesliga-Dino alles dagegensetzen, dass die zweite Pleite innerhalb einer Saison in der Hansestadt vermieden wird und der HSV im Aufstiegsrennen bleibt. Denn der VfB Stuttgart trifft zur selben Zeit auf Jahn Regensburg und ist derzeit punktgleich mit dem HSV. Sowohl Stuttgart als auch Hamburg jagen Tabellenführer Arminia Bielefeld, die erst am Sonntag daheim gegen Hannover ran müssen.

2. Liga: Hält der VfB Stuttgart Heidenheim und Kiel auf Distanz?

Die ärgsten Verfolger vom HSV und Stuttgart sind Holstein Kiel und Heidenheim, die gegeneinander spielen. Der Sieger könnte sich noch Chancen für den Relegationsplatz ausmalen. In Sachsen geht es derweil ums Überleben. Dynamo Dresden empfängt VfL Bochum. Der Tabellenletzte begrüßt den abstiegsbedrohten Gast aus Nordrhein-Westfalen.

Wir tickern die Highlights der Spiele live und sind ganz nah dran am Geschehen. Alle Torschützen und alle Platzverweise - bei uns verpassen Sie nichts. Genauso wenig wie beim Spiel des FC Bayern München gegen den SC Paderborn.

ank

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks