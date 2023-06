Sprechchöre bei DFB-Spiel als Häme für Flicks Elf: Fan-Reaktion zeigt deutsches Dilemma

Von: Patrick Mayer

Von wegen Stimmung für die EM 2024 schüren. Eine indisponierte deutsche Mannschaft liefert im Test-Länderspiel gegen die Ukraine eine indisponierte Vorstellung ab. Die Fans reagieren mit Häme.

München/Bremen - „Hier regiert der SVW. Hier regiert der SVW. Hier regiert der SVW.“ Viele der 35.000 Zuschauer in Bremen nahmen Mitte der zweiten Halbzeit beim Test-Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine (3:3) das, was sie geboten bekamen, mit Häme.

Deutschland gegen die Ukraine: DFB-Team blamiert sich in Bremen beinahe

So feierten die wohl meist hanseatischen Anhänger den heimischen Fußball-Klub Werder Bremen, nicht das auf dem Platz stehende DFB-Team. Und das genau ein Jahr und zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft bei der Heim-EM 2024 in München.

Dabei wollten Bundestrainer Hansi Flick und seine Truppe doch eigentlich Euphorie entfachen für eben jene Europameisterschaft im eigenen Land. Das aber ging gegen unbequeme Ukrainer gehörig schief, die nach einem Doppelpack von Viktor Tsygankov (18. Minute, 56./FC Girona) sowie einem Eigentor von Toni Rüdiger (23./Real Madrid) nach deutscher Führung durch Niclas Füllkrug (6./Werder) zwischenzeitlich 3:1 in Führung lagen. Kai Havertz (83./FC Chelsea) und Joshua Kimmich per Foulelfmeter (90.+1/FC Bayern) retteten noch das 3:3.

Enttäuschend: Die deutschen Fußballer um Bayern-Star Joshua Kimmich (li.). © IMAGO/Revierfoto

Nicht nur, dass die Zuschauer mit wiederkehrenden Sprechchören lieber ihre Sympathien für den norddeutschen Klub Werder bekundeten. Mitte der zweiten Halbzeit gab es zudem ein sattes Pfeifkonzert für die deutschen Fußballer, denen wegen vieler technischer Fehler und defensiven Nachlässigkeiten zeitweise das 1:4 drohte.

Deutschland gegen die Ukraine: Pfeifkonzert und SVW-Rufe der Fans im Stadion

Negativer Höhepunkt des zeitweise schwachen Auftritts war der dritte Gegentreffer: Julian Brandt (Borussia Dortmund) hatte unglücklich einen halbhohen Ball in den Strafraum auf Matthias Ginter (SC Freiburg) gespielt, der die Kugel nicht annehmen konnte. Der Ball versprang dem Weltmeister von 2014 stattdessen komplett. Artem Dovbyk (SC Dnipro) ging gedankenschnell dazwischen und legte für Tsygankov quer, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Schon zuvor hatte die komplette Abwehr um Chef Rüdiger den ersten beiden Gegentreffern nicht gut ausgesehen. Immer wieder wurden die schwachen David Raum (RB Leipzig) und Nico Schlotterbeck (BVB) auf der linken Seite einfach überlaufen und überspielt.

Die deutsche Mannschaft entfacht kein Feuer. Die Ukrainer verteidigen voller Leidenschaft. Sie werfen sich in alles rein. Sie haben mehr Entschlossenheit als die Deutschen.

Flick sah sich nach der Pause veranlasst, seine taktische 3-5-2-Formation aufzugeben und wieder zu einer stabileren Viererkette zurückzukehren. Nicht nur von den Rängen gab es indes deutliche Kritik, sondern auch von den TV-Mikros. ZDF-Kommentator Oliver Schmidt monierte, man sei „schon ein bisschen ratlos. Da denk ich schon auch über Qualität nach? Ist die deutsche Mannschaft abgesackt im Vergleich zu anderen Nationen?“

Leipzigs Raum habe seiner Ansicht nach einen „ganz schwarzen Tag erwischt“. Zum Pfeifkonzert meinte der Reporter: „Die lauten Pfiffe nimmst du als Spieler mit.“ Es gebe „viele Baustellen, sportlich und daneben. Und das ein Jahr und zwei Tage vor einem Eröffnungsspiel bei einer EM im eigenen Land“, sagte der ZDF-Mann und erwartete „einen sehr schwierigen und sehr harten Weg für Hansi Flick“.

Deutschland gegen die Ukraine: ZDF-Mann und Sandro Wagner kritisieren deutlich

Schmidt wurde deutlich: „Sie sind nach den letzten drei Turnieren in der Bringschuld, damit da im Keller wieder das Licht angeknipst wird.“ Experte Sandro Wagner, als Trainer gerade mit der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga aufgestiegen, befand: „Die deutsche Mannschaft entfacht kein Feuer.“ Die Ukrainer würden dagegen „voller Leidenschaft verteidigen. Sie werfen sich in alles rein. Sie haben mehr Entschlossenheit als die Deutschen“. Das führe zu einer „schlechten Stimmung im Stadion“, und das sei „nicht optimal“. Ex-Bayern-Stürmer Wagner warnte im ZDF weiter: „Wenn wir das Tor verteidigen wie in den vergangenen Monaten, werden wir scheitern. Wir müssen das deutsche Tor wieder mit Mann und Maus verteidigen.“

Ein Rückblick: Von den bislang 15 Länderspielen in 2022 und 2023 konnte Deutschland nur fünf gewinnen, dreimal gab es Niederlagen, dazukamen ganze sieben Unentschieden. „Statt Aufbruch herrscht Alarmstimmung: Flick gerät unter Druck“, kommentierte der Kicker die fade Leistung der DFB-Kicker.

Deutschland gegen die Ukraine: Twitter-Gemeinde ist ernüchtert

Mit Blick auf die Fußball-EM zwischen Berlin, München, Stuttgart und Dortmund machen sich offenbar auch einzelne Fans in den sozialen Medien Sorgen. „Wäre Deutschland nicht glücklicherweise Gastgeber für die EM 2024, würde man sich bei dem Fußball unter Hansi Flick nicht für das Turnier qualifizieren“, kritisierte ein Nutzer bei Twitter. Ein anderer User meinte: „Wenn Deutschland aus schlechten Spielen und Niederlagen wirklich so viele Lehren ziehen kann wie Sandro Wagner jedes Mal behauptet, dann kommt da wirklich Großes auf uns zu.“

Blickt da mancher melancholisch in die Vergangenheit zurück? Ein Nutzer postete Fotos von Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack sowie von den beiden Weltmeistern Philipp Lahm und Miroslav Klose und schrieb dazu: „I miss you all.“ Zu Deutsch: „Ich vermisse euch alle.“ (pm)