Hansi Flick bald kein Bundestrainer mehr? Hamann gibt Prognose ab

Von: Sascha Mehr

Teilen

Führt Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft als Bundestrainer zur EM im eigenen Land? TV-Experte Didi Hamann hat dazu eine klare Meinung.

Frankfurt – Die Weltmeisterschaft in Katar war ein Debakel für die deutsche Nationalmannschaft. Mit großen Zielen angereist, mussten Bundestrainer Hansi Flick und seine Mannschaft bereits nach der Vorrunde die Koffer packen. Anschließend gab es viel Häme, Spott und Kritik. Flicks Arbeit wurde infrage gestellt und darüber debattiert, ob er der richtige Mann für die Europameisterschaft 2024 ist.

Hansi Flick Geboren: 24. Februar 1965 (Alter 58 Jahre), Heidelberg Verband: DFB Funktion: Bundestrainer der Männer

Bundestrainer in der Kritik: Hamann gibt Prognose über Zukunft Flicks ab

Nach zahlreichen Gesprächen legte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) fest, dass Hansi Flick weiter Bundestrainer bleibt und seine Truppe auf die EM 2024 im eigenen Land vorbereiten soll. Die Spiele nach der WM verliefen aber alles andere als erfolgreich. Flick probierte viel und testete verschiedene Profis und Systems, der Erfolg blieb aber aus, wodurch die Stimmen nach einer Ablösung des Cheftrainers lauter wurden.

Flick selbst reagierte mit deutlichen Worten auf die schwachen Testspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien. „Es geht darum, wieder ein Selbstverständnis zu entwickeln. Ich habe keinen Bock mehr darauf, Spiele zu verlieren, es kotzt mich an. Wir müssen wieder ausstrahlen: Wir sind Deutschland, die anderen sollen erstmal herkommen. Und sie sollen merken, dass es schwer wird gegen uns“, äußerte sich der Bundestrainer gegenüber dem Kicker-Sportmagazin.

Bleibt Hansi Flick (l.) bis zur EM Bundestrainer? Didi Hamann gibt eine Prognose ab. © Imago

Doch wird Flick überhaupt die Chance, die Wende einzuleiten und bei der EM mit seiner Mannschaft um den Titel zu spielen oder wird er doch noch abgelöst? „Das werden die beiden Länderspiele gegen Japan und Frankreich im September zeigen. Da muss die Nationalelf eine klare Leistungssteigerung zeigen. Die Spieler sind in der Pflicht und in der Verantwortung. Hansi hat sie lange genug verteidigt, meiner Meinung nach zu lange“, sagte TV-Experte Didi Hamann in einem Interview mit der Bild.

Bundestrainer Flick in der Kritik: DFB-Direktor Rudi Völler ist optimistisch

„Ab sofort muss es vorbei sein, sich hinter irgendwelchen Pseudo-Dingen zu verstecken. Wenn die Nationalspieler mit Hansi Flick zur EM fahren wollen, müssen sie das jetzt zeigen. Und: alle müssen sofort in der Bundesliga damit anfangen, EM-Euphorie zu entfachen. Du kannst nicht in der Liga mittelmäßig spielen – und dann bei der EM-Bäume ausreißen wollen“, so der ehemalige Nationalspieler weiter.

Das machen die DFB-Stars vom Sommermärchen 2006 heute Fotostrecke ansehen

DFB-Direktor Rudi Völler blickt der Zukunft dagegen optimistisch entgegen und glaubt an eine Kehrtwende bei der DFB-Auswahl. „Hansi Flick wird ein bisschen mit dem Experimentieren aufhören, die Basismannschaft einspielen. Er hat ja gesagt, dass er den Kreis der Spieler jetzt etwas enger machen wird“, bekräftigte er gegenüber dem Kicker-Sportmagazin den Plan von Flick. Trotzdem braucht der Bundestrainer dringend überzeugende Leistungen und Erfolge gegen Japan und Frankreich. (smr)