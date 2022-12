Deutschland scheitert schon wieder: Thomas Müller deutet nach WM-Aus Rücktritt an

Von: Alexander Kaindl

Niclas Füllkrug und Thomas Müller können es nicht fassen. © Shutterstock / Imago

Deutschland ist bei der WM 2022 ausgeschieden. Der 4:2-Sieg gegen Costa Rica reichte nicht. Die Highlights zum Nachlesen im Ticker.

Deutschland - Costa Rica 4:2 (1:0)

WM 2022: Deutschland ist trotz eines Sieges gegen Costa Rica ausgeschieden

Deutschland gegen Costa Rica: DFB-Albtraum wird zur Realität

Die Highlights zum Nachlesen

22.12 Uhr: Thomas Müller stellt sich nach dem Spiel den Fragen der Reporter. Er geht dabei auf einen möglichen Rücktritt aus der Nationalmannschaft ein und sagt: „Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Falls es das letzte Spiel für Deutschland für mich war, möchte ich noch einmal ein paar Worte an die deutschen Fans richten. Es war ein enormer Genuss, liebe Leute. Vielen Dank! Es waren unglaubliche Momente. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf den Platz zu lassen. Manchmal gab‘s Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatte man Schmerzen im Gesicht. Ich hab‘s mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Alles weitere muss ich jetzt erstmal sehen.“

Deutschland - Costa Rica 4:2 (1:0)

Aufstellung Deutschland: Neuer - Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum (66. Götze) - Gündogan (55. Füllkrug), Goretzka (46. Klostermann) - Gnabry, Musiala, Sané - Müller (66. Havertz). Aufstellung Costa Rica: Navas - O. Duarte, Waston, Vargas - Fuller (74. Bennette), Borges, Tejeda, Oviedo, Aguilera (46. Salas), Campbell - Venegas (74. Matarrita) Tore: 1:0 Gnabry (10.), 1:1 Tejeda (58.), 1:2 Vargas (70.), 2:2 Havertz (73.), 3:2 Havertz (83.), 4:2 Füllkrug (89.)

ABPFIFF: Nun ist auch bei Deutschland gegen Costa Rica Schluss! Die DFB-Elf war zwischenzeitlich Welten vom Achtelfinale entfernt. Am Ende war es dann nur ein Tor, das gefehlt hat - aber nicht in diesem Spiel. Japan schlägt Spanien sensationell mit 2:1 und zieht somit als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Dort wartet Kroatien. Die Spanier, wohlwissend dass als Zweitplatzierter der vermeintlich leichtere Gegner mit Marokko wartet, fügten sich am Ende in ihre gern genommene Niederlage und leisteten den Deutschen keine Schützenhilfe.

An den Iberern lag es aber sicher nicht, dass die DFB-Elf hier ausgeschieden ist. Das hat sich Deutschland schön selbst zuzuschreiben. Die etlichen Chancen, die man gegen Japan und Spanien liegengelassen hat, waren letztlich der Knackpunkt. Auch wenn es gegen Costa Rica zwischendurch nicht so aussah: Am Ende hat man seine Hausaufgaben gemacht und mit zwei Toren Abstand gewonnen. Ein Unentschieden zwischen Japan und Spanien hätte gereicht - aber das wollte nicht kommen.

90. +9: Das traurige ist: Deutschland hätte hier von den Chancen her locker einen hohen Sieg herausschießen können.

Deutschland gegen Costa Rica jetzt live: DFB-Albtraum wird zur Realität

90. +8: Es sind groteske Szenen. Deutschland spielt hier noch gegen Costa Rica, ist aber schon ausgeschieden, weil das Parallelspiel bereits zuende ist.

90. +7: Und Schluss! Deutschland ist ausgeschieden, weil Japan tatsächlich gegen Spanien gewinnt. Wahnsinn.

90. +5: Spanien hat noch 120 Sekunden. Olmo zieht ab - aber daneben. Währenddessen köpft Füllkrug gegen Costa Rica drüber.

90. +4: Bei Spanien sind es noch drei Minuten.

90. +2: Headset-Wechsel bei Schiedsrichterin Frappart. Hier kommt auch alles zusammen. Zehn Minuten Nachspielzeit, sieben bei Spanien. Havertz hat das 5:2 auf dem Fuß.

90. Minute: Deutschland macht das 4:2. Aber aktuell geht es nur um Spanien gegen Japan. Fällt dort der Ausgleich, ist Deutschland weiter.

89. Minute: TOR FÜR DEUTSCHLAND! TORSCHÜTZE: NICLAS FÜLLKRUG! DEUTSCHLAND - COSTA RICA: 4:2. Füllkrug drückt die Kugel über die Linie.

87. Minute: Herzschlag-Finale. Noch ist Zeit. Spanien muss den Ausgleich machen, dann ist Deutschland weiter, weil die DFB-Elf aktuell ein Torverhältnis von 5:5 hat. Japan hätte bei einem 2:2 dann 4:4.

85. Minute: TOR FÜR DEUTSCHLAND! TORSCHÜTZE: KAI HAVERTZ! DEUTSCHLAND - COSTA RICA: 3:2. Wir leben noch! Havertz drückt eine Flanke von Gnabry über die Linie. Wir brauchen den spanischen Ausgleich!

83. Minute: Es ist so wie gegen Japan. Musiala dribbelt in die Mitte und zielt dann zu hoch. Das nächste deutsche WM-Aus in der Vorrunde rückt immer näher.

Deutschland gegen Costa Rica jetzt live: DFB-Albtraum wird wahr

80. Minute: Spanien ergreift im Parallelspiel wieder die Initiative. Wenn die Iberer ausgleichen, fehlen Deutschland aber immer noch zwei Tore zum Weiterkommen.

79. Minute: Die 13. Ecke segelt herein - wieder kein Erfolg. Deutschland beschäftigt übrigens extra einen Standard-Trainer.

76. Minute: FÜLLKRUG! Den muss er machen, aber Navas rettet aus kürzester Distanz. Deutschland kriegt es einfach nicht gebacken.

75. Minute: Eine Viertelstunde bleibt noch. Deutschland muss hier seine Hausaufgaben erledigen und 4:2 gewinnen - und dann auf einen spanischen Ausgleich hoffen.

73. Minute: TOR FÜR DEUTSCHLAND! TORSCHÜTZE: KAI HAVERTZ! DEUTSCHLAND - COSTA RICA: 2:2. Havertz gleicht aus. WAS IST HIER LOS?!

70. Minute: TOR FÜR COSTA RICA! TORSCHÜTZE: VARGAS! DEUTSCHLAND - COSTA RICA: 1:2. Slapstick pur! Aber Costa Rica führt!

67. Minute: Der Fußball-Gott will nicht. Distanzschuss Musiala - Pfosten. Zum dritten Mal innerhalb von sechs Minuten.

66. Minute: Havertz und Götze machen sich bereit. Müller und Raum gehen.

64. Minute: Wie geht es jetzt weiter? Spanien muss erstmal gegen Japan ausgleichen - und dann müsste Deutschland mit 3:1 gewinnen, um noch das Achtelfinale zu erreichen.

62. Minute: Rüdiger! Wieder Pfosten! Das kannst du dir nicht ausdenken.

61. Minute: Musiala an den Pfosten! Die Partie eskaliert hier komplett. Müller nur wenige Sekunden später mit der nächsten Mega-Chance!

Deutschland gegen Costa Rica jetzt live: DFB-Elf braucht ein Wunder

58. Minute: TOR FÜR COSTA RICA! TORSCHÜTZE: YELTSIN TEJEDA! DEUTSCHLAND - COSTA RICA: 1:1. Deutschland ist so was von raus in diesem Moment! Costa Rica gleich aus! Neuer kann einen Kopfball nur nach vorne abwehren, Tejeda staubt ab. Der Ausgleich! Die DFB-Elf braucht jetzt ein Wunder!

57. Minute: Deutschland muss jetzt. Egal, wie.

56. Minute: Im Stadion wird die Tabelle gezeigt. Spätestens jetzt weiß auch die deutsche Mannschaft, welche Stunde geschlagen hat. Deutschland muss momentan sechs Tore gegenüber Spanien aufholen.

Deutschland gegen Costa Rica jetzt live: DFB-Elf vor dem Aus

54. Minute: Japans Tor zählt! 2:1! Deutschland ist nach aktuellem Stand ganz weit weg vom Achtelfinale. Währenddessen kommt Füllkrug für Gündogan.

53. Minute: Japan führt! Aber das vermeintliche 2:1 wird noch überprüft.

52. Minute: Deutschland in Schockstarre? Plötzlich spielt Costa Rica hier auf!

Deutschland aktuell ausgeschieden: Japan gleicht im Parallelspiel gegen Spanien aus

49. Minute: Japan gleicht aus! Deutschland braucht jetzt also ein weiteres Tor, um weiterzukommen. Es bleiben gute 40 Minuten, um diese Situation zu lösen. Aktuell ist die DFB-Elf ausgeschieden.

46. Minute: Weiter geht‘s! Und Deutschland wechselt. Lukas Klostermann ist nun in der Partie und geht auf die rechte Abwehrseite. Joshua Kimmich spielt nun im defensiven Mittelfeld, Leon Goretzka ist raus. Costa Rica stellt ebenfalls um, Salas kommt für Aguilera.

HALBZEIT: Was sagen uns diese ersten 46 Minuten? Deutschland hat hier losgelegt wie die Feuerwehr, Costa Rica war komplett überfordert. Serge Gnabry vollendete eine traumhafte Flanke von David Raum per Kopf zum 1:0 (10.). Danach ließ die DFB-Elf weitere gute Chancen aus. Auf der anderen Seite musste Manuel Neuer einmal seine Weltklasse zeigen, als Raum und Antonio Rüdiger einen simplen langen Ball nicht verteidigen konnten. Der Kapitän parierte den Schuss von Costa Ricas Japan-Held Fuller glänzend.

Und jetzt? Bei den vielen Flanken, die Deutschland ungehindert in den Sechzehner bringen kann, muss ein echter Mittelstürmer her. Thomas Müller hatte einige gute Kopfballgelegenheiten. Ein Niclas Füllkrug hätte da aufgrund seiner Körperlichkeit sicher noch mehr Vorteile.

45. +1: Costa Rica kontert, aber da ist Sané! Der Bayern-Star zieht den Sprint vom gegnerischen Strafraum in die eigene Hälfte durch und unterbindet eine gefährliche Situation. Ganz, ganz wichtig. Danach ist Pause! Deutschland führt mit 1:0, Spanien führt mit 1:0. Aktuell sind die beiden Favoriten im Achtelfinale.

44. Minute: Und der nächste Klops! Süle säbelt über eine Flanke, Deutschland hat wieder Glück. Es wird Zeit für die Pause.

Deutschland gegen Costa Rica jetzt live: Schrecksekunde kurz vor der Pause

43. Minute: Meine Güte! Langer Ball von Costa Rica, Raum verteidigt schlecht. Rüdiger noch schlechter! Fuller kommt frei zum Abschluss und Neuer rettet Deutschland mit einer Welt-Tat hier das 1:0. Schrecksekunde kurz vor der Pause hier!

41. Minute: Die Stimmung im Stadion ist großartig. Seit Minuten geht hier die Welle durch das weite Rund.

39. Minute: Gnabry! Knapp rechts vorbei! Deutschland will hier unbedingt vor der Pause das 2:0.

36. Minute: Das muss das 2:0 sein! Musiala kommt aus zehn Metern zum Schuss, zielt aber deutlich rechts vorbei.

35. Minute: Kimmich mal aus der Distanz! Navas kann den Ball nicht festhalten, aber Goretzka kommt nicht an den Abpraller ran.

32. Minute: Costa Rica hat sich inzwischen besser auf die deutsche Offensive eingestellt und setzt selbst den einen oder anderen Nadelstich. Die DFB-Elf muss hier wieder mehr machen.

Deutschland gegen Costa Rica jetzt live: DFB-Plan geht komplett auf

27. Minute: Mal wieder eine deutsche Ecke. Bisher gab es davon fünf. Aber wieder keine Gefahr.

24. Minute: Deutschland hat hier ein wenig den Fuß vom Gaspedal genommen. Die Situation lässt es zu, schließlich ist man aktuell klar weiter. Trotzdem ist das gefährlich.

20. Minute: Wahnsinns-Ball von Sané auf Gnabry, die Flanke wird zur Ecke abgewehrt. Deutschland weiter im Vorwärtsgang.

15. Minute: Wieder Deutschland und wieder per Flanke! Müller scheitert erneut per Kopf. Flicks Plan geht hier so was von auf.

13. Minute: Wahnsinn! Fast gleichzeitig trifft Spanien (hier gegen Japan im Live-Ticker) zum 1:0. Deutschland steht aktuell im Achtelfinale!

Deutschland gegen Costa Rica jetzt im Live-Ticker: Gnabry, Kopfball, Tor

10. Minute: TOR FÜR DEUTSCHLAND! TORSCHÜTZE: SERGE GNABRY! DEUTSCHLAND - COSTA RICA: 1:0. Und da ist es! Deutschland führt! Gnabry setzt eine starke Raum-Flanke per Kopf ins lange Eck.

9. Minute: Super Flanke von Kimmich und Müller ist da mutterseelenallein! Er setzt seinen Flugkopfball aber neben das Tor. Spätestens jetzt muss es hier 1:0 für Deutschland stehen.

8. Minute: Aaaaaarh! Musiala dribbelt sich wie gegen Japan durch viele Abwehrbeine, verpasst aber wie seine Kollegen den Abschluss. Im Gegenzug kommt Costa Rica mal, aber die Abseitsfahne geht hoch.

6. Minute: Erstaunlich, wie viel Platz Deutschland hier sofort bekommt. Nächste Ecke.

4. Minute: Es wird sofort klar, in welche Richtung das hier heute Abend geht: Costa Rica war noch nicht einmal in der deutschen Hälfte, Gnabry hat die nächste Riesenchance! Der Bayern-Star stand aber im Abseits.

2. Minute: Musialaaaaa! Erster Schuss aufs Tor nach 110 Sekunden, Navas kann nur wegfausten! Beinahe das 1:0, es gibt direkt Ecke.

Deutschland gegen Costa Rica jetzt im Live-Ticker: WM-Thriller läuft

1. Minute: Und Abfahrt! Deutschland in weiß und schwarz von rechts nach links.

19.55 Uhr: Die Hymnen laufen.

19.52 Uhr: Gutes Zeichen: Musiala und Sané scherzen im Spielertunnel noch und lachen. Die nötige Lockerheit ist da.

19.49 Uhr: Der Countdown läuft. In zehn Minuten geht es los, die Spannung steigt.

Deutschland gegen Costa Rica jetzt im Live-Ticker: Wirbel um Spanien und Japan

19.37 Uhr: Kurios: Wenige Stunden vor dem WM-Gruppenspiel zwischen Spanien und Japan haben beide Verbände eine Erneuerung ihrer bestehenden Kooperation vereinbart. Die Verbands-Präsidenten Luis Rubiales und Kohzo Tashima unterzeichneten die Vereinbarung bei einem Meeting in Doha. Johannes B. Kerner wundert sich vor der Partie live bei Magenta TV: „Ist das nicht ein bisschen ein ungünstiger Tag, um so eine Vereinbarung zu kommunizieren?“ Spanien und Japan stehen sich gleichzeitig zum deutschen Spiel gegenüber. Das Ergebnis ist entscheidend für das Schicksal der DFB-Elf.

19.33 Uhr: Eindrücke vom Spielfeldrand: Die deutsche Mannschaft ist beim Aufwärmen sehr fokussiert, spricht viel miteinander. Alle wissen, worum es hier heute geht.

19.19 Uhr: Hansi Flick ist im TV-Interview bei Magenta. Er erklärt seine Aufstellung.

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel bei MagentaTV über ...

... die Kimmich-Position: „Es ist richtig, dass Jo als Rechtsverteidiger spielt. Wir haben mit ihm die eine oder andere Option mehr auf dem Flügel.“

... die Entscheidung für Thomas Müller: „Thomas gibt der Mannschaft eine gute Stabilität. Gerade beim Anlaufen setzt er die richtigen Signale und ist für uns wichtig. Deshalb wollten wir nicht zu viel ändern.“

... den Plan für das Spiel: „Wir müssen Torchancen kreieren, wir haben bisher 37 Schüsse und nur zwei Tore. Wir müssen effizienter werden und entschlossener abschließen.“

... den Kontrahenten: „Man muss jedem Gegner Respekt zollen, wir nehmen Costa Rica sehr ernst. Sie können gut verteidigen, haben große Spieler. Wir brauchen Tiefenläufe und müssen uns Chancen herausspielen. Wir müssen mutig sein.“

... den möglichen Achtelfinal-Gegner Marokko: „Ob das ein Thema war? Nein, überhaupt nicht.“

... seinen Wunsch für das erste Türchen des Adventskalenders: „Das weiß ich nicht, keine Ahnung (lacht). Heute erstmal drei Punkte, einen klaren Sieg und den Einzug ins Achtelfinale.“

19.05 Uhr: Oliver Bierhoff hat den Flick-Plan in der ARD wie folgt erklärt: „Wir haben uns für etwas Kontinuität im Angriff entschieden und mit Jo (Kimmich, Anm. d. Red.) auf rechts wollen wir etwas mehr Druck machen. Leroy darf heute auch ran, seine Schnelligkeit hat er gegen Spanien schon gezeigt, das kann uns auch heute helfen.“

18.46 Uhr: Da hat Hansi Flick aber tief in die Trickkiste gegriffen. Joshua Kimmich beginnt hinten rechts, Ilkay Gündogan und Leon Goretzka spielen in der Zentrale. In der ARD-Expertenrunde ist man überrascht. Der Tenor: Wenn Kimmich über rechts kommt und flanken soll, wer soll diese verwerten? „Da hätte ich mir dann schon Niclas Füllkrug in der Mitte gewünscht“, sagt beispielsweise Almuth Schult.

Deutschland gegen Costa Rica heute live: Kimmich als Rechtsverteidiger, Füllkrug auf der Bank

18.42 Uhr: Die deutsche Aufstellung ist da! Allem Anschein nach spielt Joshua Kimmich hinten rechts, Niclas Füllkrug sitzt auf der Bank. Neuer – Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum – Gündogan, Goretzka – Gnabry, Musiala, Sané – Müller.

18.33 Uhr: Die Spannung steigt, in eineinhalb Stunden rollt hier der Ball. Die Mannschaften sind inzwischen im Al-Bayt-Stadium angekommen.

18.19 Uhr: Die nächsten Achtelfinalisten stehen fest. Marokko und Kroatien haben sich in der Gruppe F durchgesetzt. Sollte Deutschland heute weiterkommen, geht es am kommenden Dienstag gegen Marokko.

Deutschland gegen Costa Rica: Aufstellung? Flick-Rätsel scheinbar gelöst

17.32 Uhr: Wie stellt Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft heute auf? Aus Katar sickern inzwischen die ersten Informationen durch. Offenbar sollen entweder Ilkay Gündogan oder Leon Goretzka neben Joshua Kimmich spielen. Dass alle drei zentralen Mittelfeldspieler auflaufen, gilt als unwahrscheinlich.

Außerdem haben Niclas Füllkrug, Leroy Sané und Lukas Klostermann gute Chancen auf die Startelf. Warum? Füllkrug bringt die nötige Präsenz im Sturmzentrum, Sané war nach seiner Einwechslung gegen Spanien einer der Game-Changer und Klostermann ist mit seiner hohen Geschwindigkeit ein perfekter Verteidiger für Konter-Situationen Costa Ricas. So könnte Flick aufstellen:

Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Goretzka, Kimmich - Musiala, Müller, Sané - Füllkrug.

Bundestrainer Hansi Flick geht zuversichtlich in den Showdown gegen Costa Rica. © Chai v.d. Laage / Imago

Update vom 1. Dezember, 17.25 Uhr: Der Countdown läuft. In zweieinhalb Stunden laufen die Mannschaften hier ins Al-Bayt-Stadium ein. Aktuell werden schon die Achtelfinal-Gegner von Spanien, Japan, Costa Rica oder Deutschland ermittelt: Kroatien, Belgien und Kanada können in der Gruppe F noch weiterkommen, Kanada ist bereits ausgeschieden.

Erstmeldung vom 1. Dezember, 16.12 Uhr: Al-Chaur - Es ist angerichtet! Deutschland tritt heute zum letzten Gruppenspiel bei dieser WM 2022 an. Es geht gegen Costa Rica, das Weiterkommen hat die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick aber eigentlich nicht mehr komplett in eigener Hand.

Deutschland gegen Costa Rica heute live: Weg ins WM-Achtelfinale

Wie schafft es Deutschland ins WM-Achtelfinale? Wir haben die Ausgangslage hier nochmal im Überblick:

Bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn Spanien gegen Japan gewinnt

Bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen

Bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen und Japan danach insgesamt weniger Tore als Deutschland geschossen hat

Bei einem Sieg, wenn Spanien gegen Japan verliert und Deutschland die aktuell um acht Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Spanien aufholt. Damit reicht jeder eigene Sieg mit mindestens acht Toren Unterschied sicher. Wenn Deutschland und Spanien die gleiche Punkteanzahl, Tordifferenz und Anzahl geschossener Tore aufweisen, entscheidet wegen des 1:1 im direkten Duell zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Deutschland gegen Costa Rica heute live: Rätsel um Flick-Entscheidung

Bevor es am Donnerstagabend um 20 Uhr deutscher Zeit im Al-Bayt-Stadium ernst wird, rätseln die Fußballfans natürlich über die Aufstellung des DFB-Teams. Lässt Flick den Spanien-Retter Niclas Füllkrug von Anfang an ran? Der Mittelstürmer von Werder Bremen wurde am Sonntag eingewechselt und schrieb mit seinem wichtigen Tor zum 1:1 sein ganz persönliches WM-Märchen.

Vor der Partie gegen Costa Rica sprechen sich viele Experten, sogar DFB-Direktor Oliver Bierhoff, für Füllkrug aus. „Niclas hat natürlich gezeigt, dass man auf ihn zählen kann, auch von Anfang an.“

Deutschland gegen Costa Rica: DFB-Elf kämpft um letzten Strohhalm für das WM-Achtelfinale

Wie sich Flick letztlich entscheidet, dürfte gegen 18.45 Uhr feststehen, wenn die Aufstellungen bekannt gegeben worden sind. In unserem Live-Ticker verpassen Sie kein Highlight des heutigen Abends. Auch die Kollegen von tz.de bieten einen Live-Ticker zum Deutschland-Spiel an.

Sollten Sie das Spiel lieber live im TV verfolgen wollen, haben wir hier alle Infos zur Übertragung des Deutschland-Spiels zusammengefasst.