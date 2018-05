Alle Relegationsspiele vom Sonntag im Live-Ticker

In fünf Partien geht es heute um Auf- und Abstieg.

Am Sonntag gibt es spannende Relegationsspiele bei den Amateuren. Moosach will gegen Rosenheim die Saison retten. Freilassing muss gegen Saaldorf aufholen. Ebersberg ist auswärts zum Siegen verdammt. Raisting muss mit drei Toren Unterschied gegen Erkheim gewinnen und Moosinning will das 1:2 vom Hinspiel gegen Anadolu drehen. Alle Spiele im Live-Ticker.