ARD pokert noch: Duo Schweinsteiger und Sedlaczek vor ungewisser Zukunft

Von: Florian Schimak

Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek überzeugten bei der WM 2022 für die ARD. Doch wie es nun weitergeht, steht bislang noch in den Sternen.

München – Was passiert mit Bastian Schweinsteiger? Bleibt er oder geht er?

Diese Frage musste sich der einstige Fußball-Star während seiner aktiven Karriere wohl auch das ein oder andere Mal stellen. Nun aber geht es für den 38-Jährigen um seine neue Zukunft als TV-Experte. Trotz einer überragenden WM 2022 von ihm. Auch tz.de berichtet darüber.

Name: Bastian Schweinsteiger Geburtstag: 1. August 1984 (38 Jahre) TV-Stationen: ARD-Experte (seit Juli 2020) Erfolge als Spieler: Weltmeister: 2014, FIFA-Klub-Weltmeister: 2013, UEFA-Champions-League-Sieger: 2013, UEFA-Super-Cup-Sieger: 2013, UEFA-Europa-League-Sieger: 2017, Deutscher Meister (8): 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 DFB-Pokal-Sieger (7): 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014 Länderspiele (Tore): 121 (24)

ARD: Moderatoren Schweinsteiger und Sedlaczek vor ungewisser Zukunft

Schweinsteigers Vertrag, der bei der WM in Katar gemeinsam mit Moderatorin Esther Sedlaczek für die ARD vor Ort im Einsatz war, läuft zum Jahresende aus. Bislang wurden vonseiten der ARD noch keine Gespräche über die Fortsetzung des Engagements mit Schweinsteiger geführt.

Wie plant das Erste die Zukunft mit dem Weltmeister von 2014? „Damit haben wir uns noch nicht beschäftigt. Darüber werden wir im kommenden Jahr sprechen“, sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky gegenüber der Deutschen Presse Agentur.

Schweinsteiger und Sedlaczek: Das neue ARD-Traumpaar

Droht das neue TV-Traum-Duo Schweinsteiger/Sedlaczek schon nach einem Turnier wieder zu zerplatzen. Beide hatten für ihre Berichterstattung bei der WM in Katar sehr positive Kritiken erhalten. Allen voran der Ex-Fußballer, der sich um Vergleich zur EM 2021 im vergangenen Jahr deutlich steigerte, weil er mit Kollegin Sedlaczek bestens harmonierte.

Bestes Beispiel dafür, als Schweini seine Kollegin scherzhaft nach dem WM-Finale und dem letzten, gemeinsamen Einsatz für die ARD fragte, ob sie nun zusammen zwei Wochen in den Urlaub fahren würden. „Nein, nein, nein!“, wiegelte Sedlaczek daraufhin lachend das Angebot von Schweinsteiger ab. Viele TV-Fans konnten in diesem Moment die Harmonie zwischen den beiden spüren.

Schweinsteiger gefällt an Sedlaczeks Seite endlich als ARD-Experte

Bei der EM im vergangenen Jahr wirkte Schweinsteiger noch sehr hölzern und verlor sich in hohlen Phrasen. In diesem Jahr gefiel er auch abseits des Zusammenspiels mit Sedlaczek durch die direkte Kritik an Bundestrainer Hansi Flick nach dem vorzeiten WM-Aus der DFB-Elf.

An der Seite von Jessy Wellmer, mit der Schweinsteiger gemeinsam das ARD-Duo bei der EM 2021 bildete, passte die Chemie in keiner Weise. Da stand der einstige Weltklasse-Kicker nach einem Instagram-Fauxpas zwischenzeitlich sogar vor dem Rauswurf. In einem Video gab die ARD jüngst erstaunliche Einblicke hinter die Kulissen der Übertragung und in den WM-Alltag von Schweinsteiger und Sedlaczek.

Seitdem aber Sedlaczek an Schweinis Seite steht, funktioniert dieser als TV-Experte glänzend. Daher zittern jetzt die Fans. Denn, ob die beiden eine gemeinsame Zukunft in der ARD haben, steht aktuell nicht fest. (smk)