ARD-Sportschau: Das gab es noch nie - diese Frau kommentiert den DFB-Pokal 

München - Die Sportreporterin Stephanie Baczyk (32) ist ab der kommenden Bundesliga-Saison die erste Frau im Kommentatoren-Team der ARD-Sportschau. Bislang arbeitete die gebürtige Hannoveranerin als Sportjournalistin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Zum ersten Mal wird Baczyk in ihrer neuen Rolle als ARD-Kommentatorin schon am DFB-Pokalwochenende am 9. und 10. August zu hören sein. Fans der Sportschau dürfen sich freuen - denn die 32-Jährige bringt einiges an Erfahrung mit.

ARD-Sportschau: Stephanie Baczyk ist die erste Frau im Kommentatoren-Team

Dass Frauen die ARD-Sportschau moderieren, ist schon seit mehreren Jahren keine Ausnahme mehr. Neben Moderatoren wie Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel stehen auch Julia Scharf oder Jessy Wellmer regelmäßig vor der Kamera im ARD-Studio.

Die Kommentatoren-Rolle war dagegen bislang den männlichen Kollegen vorbehalten. Das wird sich durch Baczyk nun ändern, die am DFB-Pokal-Wochenende Anfang August das erste Mal den Kommentatoren-Platz einnehmen wird. Die 32-Jährige wird damit die erste Kommentatorin in der ARD-Samstags-Sportschau.

ARD-Sportschau mit erster Kommentatorin: „Die Bundesliga kann sich freuen ...“

„Stephanie Baczyk hat ihren Sachverstand und ihr Können als Kommentatorin gerade erst bei der Frauen-Fußball-WM eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Jetzt kommt sie in der Bundesliga-Sportschau der ARD zum Zug, das ist eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans", kündigt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in einer Pressemitteilung vorfreudig an.

Und auch die rbb-Sportchefin Katrin Günther beglückwünscht Baczyk: „Wir freuen uns und gratulieren zur neuen Aufgabe. Stephanie Baczyk kam 2015 zum rbb und kommentiert seitdem Fußballspiele im Frauen- und Männerbereich. Die Bundesliga kann sich in der neuen Saison auf eine kompetente Beobachterin freuen."

Stephanie Baczyk zur ARD-Sportschau: „Kindheitstraum geht in Erfüllung“

Für die gebürtige Hannoveranerin geht als Kommentatorin bei der ARD-Sportschau ein Kindheitstraum in Erfüllung. „Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe", erklärte Baczyk am Sonntag. Allerdings ist es für die Sportreporterin des rbb keine vollkommen unbekannte Situation - ganz im Gegenteil.

Die 32-Jährige war bereits bei der Frauen-EM 2017 und der Frauen-WM 2015 für die ARD-Sportschau im Einsatz. Auch bei der Frauen-WM 2019 kommentierte Baczyk mehrere Begegnungen. Darunter auch das dritte Gruppenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Südafrika (4:0) sowie das Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Italien.

ARD-Sportschau: Baczyk erste Frau im Kommentatoren-Team - so verlief ihre Karriere

Nachdem die gebürtige Hannoveranerin ursprünglich Sozialwissenschaften in Köln studierte und später noch ein Studium des Kultur- und Medienmanagement in Hamburg nachlegte, hospitierte Baczyk in der Sportredaktion der Bild-Zeitung. Daraufhin volontierte Baczyk bei Antenne Niedersachsen in Bremen, bevor sie 2015 schließlich als Sportreporterin beim rbb anfing. Jetzt folgt ihr nächster Karriereschritt - als erste Frau im Kommentatoren-Team der ARD-Samstags-Sportschau.

