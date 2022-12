Argentinien - Frankreich jetzt im Live-Ticker: Messi oder Mbappé - wer macht sich zum Weltmeister?

Von: Patrick Mayer

Superstar im WM-Finale: Argentiniens Lionel Messi. © IMAGO/JUANJO MARTIN

Argentinien und Frankreich treffen heute Nachmittag im WM-Finale von Katar aufeinander. Spielt Bayern-Star Dayot Upamecano von Beginn an? Verfolgen Sie das Endspiel ab 16 Uhr hier im Live-Ticker.

WM-Finale: Argentinien - Frankreich 0:0

Endspiel der Weltmeisterschaft: Bayerns Upaemcano steht in der französischen Startelf.

Argentinien - Frankreich 0:0

Aufstellung Argentinien: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - de Paul, E. Fernandez, di Maria, Mac Allister - Messi, Alvarez Aufstellung Frankreich: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Theo - Tchouameni, Griezmann, Rabiot - Dembelé, Giroud, Mbappé Tore: -

6. Minute: Uhhhhh ... schlampiger Fehlpass von Hernández genau auf Messi. Argentinien schaltet um. McAllister nimmt sich schließlich den Ball und schließt wuchtig ab - Keeper Lloris genau in die Arme.

3. Minute: Die Argentinier langen gleich mal wieder rustikal zu. De Paul schubst einfach mal Rabiot um. Das argentinische Spiel ist bekannt für solche kleinen Nicklichkeiten.

1. Minute: Los geht es mit dem WM-Finale in Katar!

Argentinien - Frankreich im Live-Ticker: Angel di Maria rückt in die Startelf

Update vom 18. Dezember, 15.50 Uhr: Beide Fußball-Nationen wurde zweimal Weltmeister bislang. Argentinien holte den Pokal 1978 und 1986. Frankreich gewann ihn 1998 und 2018. Die Franzosen könnten damit nach Brasilien 1962 die erste Mannschaft sein, die den Titel verteidigt.

Update vom 18. Dezember, 15.40 Uhr: Überraschend steht Angel di Maria von Juventus Turin in der Anfangsformation. Der 34-Jährige wurde bei dieser WM 2022 immer wieder geschont. Im Viertelfinale gegen die Niederlande (6:5 n.E.) spielte er nur acht Minuten, im Achtelfinale gegen Australien (2:1) und im Halbfinale gegen Kroatien (3:0) stand er ohne Einsatz im Kader.

„Das Spiel wird sich verändern, dadurch, dass sich di Maria und Messi permanent suchen. Gegen Mexiko ging es nur über die beiden“, erklärt ARD-Experte Bastian Schweinsteiger kurz vor Spielbeginn.

Argentinien - Frankreich im Live-Ticker: WM 2022 mit deutlich schlechteren TV-Quoten

Update vom 18. Dezember, 15.25 Uhr: Das Interesse von Fernsehzuschauern an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist deutlich geringer gewesen als bei vorigen Turnieren. Der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF), Norbert Himmler, sagte der Deutschen Presse-Agentur vor dem Finale: „Das ist schon eine durchwachsene Bilanz für alle Beteiligten. Wir stellen eine etwa 30 bis 40 Prozent geringere Sehbeteiligung zu vergleichbaren Turnieren der letzten Jahre fest.“

Zu den Ursachen sagte Himmler: „Ich glaube, dass die Jahreszeit eine Rolle spielt. Es hat auch mit dem Austragungsort und mit der sportlichen Performance der deutschen Mannschaft zu tun.“

Mit Blick in die Zukunft ergänzte der Intendant des öffentlich-rechtlichen Senders in Mainz: „Die Austragungsorte der nächsten Turniere werden unproblematisch sein. Das ist schon absehbar. Ich gehe davon aus, dass wir in einer anderen Jahreszeit und in anderen Regionen auch wieder die große Begeisterung spüren werden.“ Die kommende Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt, zwei Jahre später sind die USA, Kanada und Mexiko Gastgeber der nächsten WM.

Im Video: WM-Finale - Messi vs. Mbappé im Kampf um den Titel

Emmanuel Macron im WM-Stadion: Frankreichs Präsident lädt verletzte Spieler ein

Update vom 18. Dezember, 15.10 Uhr: Unter den Zuschauern im Stadion ist heute auch Emmanuel Macron. Der französische Staatspräsident ist mit verletzt ausgefallenen Nationalspielern auf die Arabische Halbinsel geflogen.

Der Leipziger Christopher Nkunku und die ebenfalls verletzten Paul Pogba sowie N‘Golo Kanté sollen laut der Sportzeitung L‘Équipe mit an Bord gewesen sein. Karim Benzema von Real Madrid habe die Einladung dagegen ausgeschlagen. Auch Lucas Hernández vom FC Bayern, der sich im ersten WM-Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen hat, ist wohl nicht ins Emirat gereist.

Update vom 18. Dezember, 14.55 Uhr: Die Aufstellungen sind da: Upamecano darf in der Abwehrmitte von Beginn an ran. Coman und Pavard sitzen auf der Bank. Neben der „echten Neun“ Giroud stürmen Mbappé und Demmbelé.

Argentinien bringt im Angriff Lionel Messi und WM-Shootingstar Julian Alvarez. Überraschend beginnt auch Routinier di Maria, der im WM-Halbfinale gegen Marokko gar nicht zum Einsatz kam.

Argentinien - Frankreich im Live-Ticker: In Katar steht das WM-Finale an

Erstmeldung vom 18. Dezember: München/Lusail - Auch beim FC Bayern schauen sie heute genau hin bei der WM 2022. Denn: Bei der Weltmeisterschaft in Katar steht an diesem Sonntag (16 Uhr, MEZ) das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich an.

Im Vorfeld wurde die Partie reihenweise als das Duell zwischen dem südamerikanischen Filigrantechniker Lionel Messi und dem Tempodribbler der „L‘Équipe Tricolore“, Kylian Mbappé, beschrieben. Doch auf dem Platz des Lusail Iconic Stadium werden freilich 22 Spieler stehen.

Abwehrspieler des FC Bayern für Frankreich: Dayot Upamecano (re.). © IMAGO/Moritz Mueller

Abwehrstar des FC Bayern: Spielt Dayot Upamecano von Beginn an?

Auf französischer Seite wird sich die Frage stellen, ob Dayot Upamecano wieder in die Startelf rückt. Was auch freilich auch die Bayern interessieren dürfte, kassieren die Münchner schließlich fleißig Millionen für die Abstellung ihrer Stars für das Turnier in Katar, das für Olympia 2036 bereits die nächste Bewerbung um ein Sport-Großevent plant. Upamecano war erst im Emirat zum Stammspieler aufgestiegen und wurde von Nationalcoach Didier Deschamps nachhaltig gelobt.

Doch das WM-Halbfinale der Franzosen gegen Marokko (2:0) hatte der 24-jährige Innenverteidiger wegen einer Erkältung verpasst. Statt ihm hatte der ehemalige Leipziger Ibrahima Konaté vom FC Liverpool in der Abwehrmitte gespielt. Auch Kingsley Coman und Benjamin Pavard saßen 90 Minuten nur auf der Bank. Darf „Upa“ wieder von Beginn an ran? Welche Aufstellungen wählen beide Teams für das Endspiel?

Verfolgen Sie das WM-Finale heute Nachmittag ab 16 Uhr (MEZ) hier im Live-Ticker. (pm)