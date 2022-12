Messi krönt sich zum Weltmeister: Argentinien-Star muss WM-Titel mit Katar-Umhang feiern

Von: Patrick Mayer

Teilen

Argentinien schenkt gegen Frankreich zwei Führungen ab und ist am Ende trotzdem Weltmeister. Lionel Messi und Kylian Mbappé liefern sich ein Giganten-Duell. Das WM-Finale im Ticker zum Nachlesen.

Update vom 18. Dezember, 20.40 Uhr: Die internationale Presse feiert Argentinien für den Gewinn der Weltmeisterschaft. Lionel Messi wird mit Lobeshymnen aus der Heimat überhäuft. Ein Überblick.

Argentinien ist Weltmeister: Lionel Messi muss WM-Pokal in katarischem Umhang hochhalten

Update vom 18. Dezember, 20.20 Uhr: Argentinien ist Weltmeister, Lionel Messi ist am Ziel seiner Träume. Bevor der Superstar den WM-Pokal in den Nachthimmel reckte, bekam er vom katarischen Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani aber einen landestypischen Umhang umgelegt.

Messi erlebte den größten Moment seiner Karriere mit einem „Fliegengitter“, wie im Netz unmittelbar nach der Szene gespottet wurde. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger gefiel die Aktion überhaupt nicht: „Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment. Ich glaube, da war Messi selber auch nicht glücklich. Die Aktion war in meinen Augen nicht gelungen.“

Lionel Messi am Ziel seiner Träume. Dass er den WM-Pokal aber mit diesem Outfit in den Himmel streckt, hätte er wohl nicht erwartet. © Matthias Koch / Imago

Fazit: Argentinien ist zum dritten Mal Fußball-Weltmeister. Angeführt von Superstar Lionel Messi setzten sich die Südamerikaner an diesem Sonntag in einem packenden Endspiel von Katar 4:2 (3:3, 2:2, 2:0) im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch. 36 Jahre nach dem Titelgewinn des großen Diego Maradona (1986) krönte PSG-Star Messi seine Karriere mit seinem ersten WM-Titel dank eines eigenen Doppelpacks.

Der sechsmalige Weltfußballer Messi traf selbst per Foulelfmeter (23. Minute) und außerdem in der Verlängerung (109.). Der starke Ángel di María (36.) erzielte noch vor der Halbzeit einen weiteren Treffer. Für Frankreich war Kylian Mbappé dreimal erfolgreich (80., Foulelfmeter/82./118., Foulelfmeter) und erzwang so erst die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen. Die in der ersten Halbzeit vorgeführte „Équipe Tricolore“ hingegen verpasste die historische Chance, nach Brasilien 1962 zum zweiten Mal nacheinander den goldenen Pokal zu gewinnen.

Argentinien - Frankreich 7:5 n.E. (3:3)

Aufstellung Argentinien: E. Martinez - Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120+1 Dybala) - de Paul (103. Paredes), E. Fernandez, di Maria (64. Acuna), Mac Allister (116. Pezzella ) - Messi, Alvarez (103. Lautaro Martinez) Aufstellung Frankreich: Lloris - Koundé (120+1 Disasi), Varane (113. Konaté), Upamecano, Theo (71. Camavinga) - Tchouameni, Griezmann (71. Coman), Rabiot (100. Fofana) - Dembelé (41. Kolo Muani), Giroud (41. Thuram), Mbappé Tore: 1:0 Messi (23./Foulelfmeter), 2:0 di Maria (36.), 2:1 Mbappé (80./Foulelfmeter), 2:2 Mbappé (82.), 3:2 Messi (108.), 3:3 Mbappé (118./Handelfmeter) Elfmeterschießen: 0:1 Mbappé, 1:1 Messi, Coman verschießt, 2:1 Otamendi, Tchouameni verschießt, 3:1 Paredes, 3:2 Kolo Muani, 4:2 Montiel

Endspiel von Katar: Weltmeisterschaft entscheidet sich im Elfmeterschießen

4. Schütze Argentinien: Montiel trifft - Argentinien ist Weltmeister!

4. Schütze Frankreich: Kolo Muani zimmert den Ball in die Mitte rein. Er lässt die Hoffnung leben.

3. Schütze Argentinien: Paredes haut den Ball unten links rein. Klarer Vorteil jetzt für die Südamerikaner.

3. Schütze Frankreich: Tchouameni schießt den Ball links neben das Tor. Mein Lieber! Sie zeigen Nerven.

2. Schütze Argentinien: Otamendi schießt den Ball in die Mitte. Nicht gut geschossen - aber Lloris geht in die Ecke. 5:4 für Argentinien jetzt.

2. Schütze Frankreich: Bayerns Coman scheitert an Martinez. Der argentinische Goalie ahnt die Ecke und fischt den Ball raus.

1. Schütze Argentinien: Messi fängt direkt an - und netzt nach einem Verzögerer.

1. Schütze Frankreich: Mbappé macht den Ball erneut links rein. Es ist der dritte Elfmeter den er heute trifft. Martinez war noch dran.

Lionel Messi gegen Kylian Mbappé: PSG-Stars liefern sich ein Giganten-Duell

120. Minute + 3: Ende der Verlängerung! Das WM-Finale geht ins Elfmeterschießen.

120. Minute + 2: Riesen-Chance für Frankreich! Nach einem Chipp-Ball ist Kolo Muani durch und scheitert im Eins gegen Eins an einem prächtig parierenden Goalie Martinez.

120. Minute + 1: Wechsel bei Argentinien: Dybala für Tagliafico.

120. Minute + 1: Wechsel bei Frankreich: Disasi darf für Koundé ran. Weil er für das Elfmeterschießen eingeplant ist?

3:3 vom Elfmeterpunkt: Kylian Mbappe im WM-Finale. © Odd ANDERSEN / AFP

Krimi im WM-Finale: Frankreich gleicht schon wieder gegen Argentinien aus

118. Minute: Tooooooorrr!!! Argentinien - Frankreich 3:3, Torschütze: Mbappé (Handelfmeter). Der sitzt! Wieder trifft der PSG-Angreifer in die linke Ecke. Er rennt jubelnd den französischen Fans entgegen. Und die gesamte Mannschaft ihm hinterher. Das ist echt der Wahnsinn!

117. Minute: Handelfmeter für Frankreich. Wahnsinn! Nach einem hohen Ball ist Montiel im Strafraum mit der Hand an der Kugel dran. Sehr gut gesehen vom Schiedsrichtergespann um den polnischen Referee Szymon.

116. Minute: Wechsel bei Argentinien: Pezzella kommt für Mac Allister.

114. Minute: Uhhhhh ... Paredes fällt Camavinga regelrecht, sieht dafür nur die Gelbe Karte.

113. Minute: Wechsel bei Frankreich: Konaté kommt für Varane.

112. Minute: Frankreich steht jetzt hoch und wirft alles nach vorne. Das bietet Raum für Konter. Was für ein Krimi!

Messi-Wahnsinn in Katar: Argentinien geht gegen Frankreich wieder in Führung

108. Minute: Tooooooorrr!!! Argentinien - Frankreich 3:2, Torschütze: Messi. Wahnsinn! Er schlägt schon wieder zu. Eine herrliche Angriffskombination der Südamerikaner, die sich technisch sauber durchkombinieren. Lautaro Martinez wird auf rechts bedient, zieht stramm ab. Lloris wehrt nach vorne ab, wo Messi goldrichtig steht und die Kugel hinter die Linie stochert. Ein Franzose haut den Ball wieder raus, aber erst hinter der Linie.

106. Minute: Weiter geht es mit der zweiten Halbzeit der Verlängerung!

Einer gegen alle: Argentiniens Lionel Messi (li.) gegen Frankreich © IMAGO / ANP

Argentinien gegen Frankreich im Live-Ticker: Entscheidet sich das WM-Finale in der Verlängerung?

105. Minute + 2: Pause der Verlängerung.

105. Minute + 1: Gefährlich! Lautaro Martinez ist mit viel Speed durch, wird von Bayerns Upamecano aber noch im letzten Moment abgedrängt. Es geht hin und her.

105. Minute: Rumms! Riesen-Chance für Argentinien! Messi setzt Lautaro Martinez in Szene, der bei seinem Schuss in der Box geblockt wird. Montiel legt mit einem Scherenschlag nach, doch Varane hält den Kopf hin und lenkt ab.

103. Minute: Doppel-Wechsel bei Argentinien: Lautaro Martinez ersetzt im Angriff Alvarez, Paredes darf für de Paul ran.

100. Minute: Die Argentinier wirkten jetzt doch etwas platt. Das führt zur Frage, warum Nationalcoach Scaloni nicht nochmal wechselt. Mit Lautaro Martinez und Dybala sitzt noch richtig Offensivqualität auf der Bank.

96. Minute: Frankreich hat mehr Spielanteile, Argentinien agiert wesentlich passiver als bis zu Minute 75. Wer kann sich heute zum Weltmeister krönen?

95. Minute: Wechsel bei Frankreich: Monacos Fofana wird für Rabiot eingewechselt.

93. Minute: Acuna bringt einen scharfen Ball vor den ersten Pfosten. Argentinien meldet sich zurück.

91. Minute: Wechsel bei Argentinien: Montiel kommt für Molina.

91. Minute: Weiter geht es mit dem WM-Finale!

Argentinien gegen Frankreich im Live-Ticker: WM-Finale geht in die Verlängerung

90. Minute + 9: Die reguläre Spielzeit ist vorüber! Im WM-Finale geht es in die Verlängerung.

90. Minute + 7: Messi! Mit viel Dampf zieht der 35-Jährige vor der Strafraumgrenze ab. Lloris hat die Faust oben und pariert.

90. Minute + 6: Wieder marschiert Kolo Muani. Diesmal wird der Frankfurter aber abgelaufen, der so viel Lebens ins davor starre französische Spiel gebracht hat.

90. Minute + 4: Mbappé! Nächster Tempoangriff der Franzosen. Ein Schuss des Angeifers aus 20 Metern wird über das Tor abgefälscht. Jetzt wackeln die Argentinier.

88. Minute: Uhhhhhh ... Thuram geht im Strafraum der Argentinier zu Boden. Der Gladbacher bekommt aber keinen Elfmeter - sondern eine Gelbe Karte wegen einer Schwalbe.

Brachte Frankreich im WM-Finale zurück: Kylian Mbappe. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Wahnsinn im WM-Finale: Frankreich gleicht gegen Argentinien in 2 Minuten aus

82. Minute: Toooooorrrr!!! Argentinien - Frankreich 2:2, Torschütze: Mbappé. Wahnsinn! Die Franzosen drehen dieses Endspiel binnen zwei Minuten. Coman behauptet sich im Zweikampf gegen Messi. Rabiot verlagert die Seite. Dynamischer Doppelpass zwischen Mbappé und Thuram. Der PSG-Star nimmt den Ball direkt mit rechts, halb in der Luft liegend. Aufsetzer, tückisch für Goalie Martinez! Das Finale ist wieder völlig offen.

80. Minute: Toooooorrrr!!! Argentinien - Frankreich 2:1, Torschütze: Mbappé (Foulelfmeter). Der Superstar von Paris Saint-Germain macht den Ball platziert unten links rein. Jetzt haben wir ein Finale!

79. Minute: Elfmeter für Frankreich. Langer Ball auf Kolo Muani. Der Frankfurter schüttelt mit seinem Antritt Otamendi ab, der zieht und zerrt und dem schnellen Angreifer schließlich in die Hacken läuft.

76. Minute: Münchens Coman kann auch keine Akzente setzen. Die Franzosen haben nicht eine erwähnenswerte Torchance in diesem Endspiel. Das wird in der Heimat für Diskussionen sorgen.

71. Minute: Doppel-Wechsel bei Frankreich: Bayerns Coman darf für Griezmann ran, Camavinga ersetzt Theo Hernández.

69. Minute: Die argentinischen Fans singen sich schon mal ein. Wieder sind Zehntausende von ihnen im Stadion. Und die Tendenz geht klar dahin, dass sie heute noch richtig viel zu feiern haben.

64. Minute: Wechsel bei Argentinien: Acuna darf für di Maria ran, der ausgepumpt runtergeht.

63. Minute: Konter der Argentinier: Alvarez spielt auf Mac Allister quer. Doch Lloris ist zur Stelle und geht dazwischen.

Gegen Frankreich gefordert: Lionel Messi und Argentinien. © Tom Weller/dpa

61. Minute: Feiner Spielzug der Argentinier. De Paul lässt in der Box den Ball auf Messi durchrutschen, den Rabiot gerade noch so abkrätschen kann. Es fehlt der Punch. Kann das die Franzosen nochmal zurückbringen?

Nächste Chance für Argentinien: Lloris klärt gegen Alvarez - Frankreich chancenlos

59. Minute: Lloris macht gegen Alvarez die Ecke zu. Da hatte der Stürmer von Manchester City aber auch nicht genug Wumms hinter seinem Schuss.

56. Minute: Frankreich versucht es jetzt etwas rustikaler. Aber vorne ist das so wenig, was der Weltmeister anbietet, der so nur noch mehr als eine halbe Stunde amtierender Weltmeister sein wird.

53. Minute: Ein Eckball von Lionel Messi wird am ersten Pfosten abgefangen. Dennoch: Argentinien ist weiter am Drücker, sucht im Finale von Katar die Entscheidung.

49. Minute: Griezmann kommt nicht durch. Sofort holen sich die Argentinier den Ball zurück. Auch der Superstar von Atlético Madrid wirkt überfordert mit denn vielbeinigen Südamerikanern, die ihm bei Ballbesitz sofort auf den Füßen stehen.

47. Minute: Gleich der erste gefährliche Ball vor den Fünfmeterraum der Franzosen. Argentinien macht da weiter, wo es aufgehört hatte. „La Albiceleste“ wirkt sehr selbstbewusst.

46. Minute: Weiter geht es mit dem Endspiel der Weltmeisterschaft. Keine Wechsel auf beiden Seiten

Argentinien - Frankreich im Live-Ticker: Weltmeister liegt im WM-Finale hinten

Jubeln: Lionel Messi (unten) und Argentinien im WM-Finale. © IMAGO / Shutterstock

45. Minute + 7: Pause in Lusail! Argentinien führt zur Halbzeit im WM-Finale.

45. Minute + 5: Das Positionsspiel der Argentinier ist bemerkenswert. Sie stehen ungemein kompakt im Mittelfeld, verschieben im Kollektiv. Für Frankreich gibt es überhaupt kein Durchkommen.

45. Minute + 3: Immer wieder Argentinien. Das ist einfach viel zu wenig von Frankreich. Sie bekommen ihre Außen überhaupt nicht ins Spiel. Griezmann rückt weiter nach vorne.

45. Minute: Sieben Minuten Nachspielzeit.

41. Minute: Doppel-Wechsel bei Frankreich: Deschamps nimmt früh den schwachen Dembélé und den glücklosen Giroud runter. Für sie kommen zwei Bundesliga-Profis: Frankfurts Kolo Muani und Gladbachs Thuram.

Frankreich von der Rolle: Di Maria schließt Super-Konter mit nächstem Tor ab

36. Minute: Tooooorrr!!! Argentinien - Frankreich 2:0, Torschütze: di Maria. Was für ein Spielzug. Die Franzosen werden ganz kalt erwischt. Ballverlust hinter der Mittellinie. Die Argentinier schalten blitzschnell um. Messi schickt Mac Allister durch die Gasse auf die Reise. Di Maria sprintet über links mit, bekommt den Ball genau im richtigen Moment in den Fuß. Der Juve-Star tritt den Ball regelrecht in den Boden, damit dieser holpert. So bugsiert er die Kugel über Lloris hinweg, der sich ganz lang macht.

33. Minute: Bei der „L‘Equipe Tricolore“ geht nicht viel zusammen. Ihr Spiel wirkt teils hektisch. Die Argentinien machen aber auch ununterbrochen Druck, vor allem durch de Paul Mac Allister. Die Führung geht bislang voll in Ordnung.

30. Minute: Ganz viel läuft bei Argentinien, wie erwartet, über Messi. Der 35-jährige Altmeister spielt sehr cool und abgeklärt, was seiner Mannschaft sichtlich gut tut.

27. Minute: Frankreich kommt jetzt mal vor den argentinischen Strafraum. Doch ein Chipp-Freistoß an den Fünfmeterraum geht nicht auf.

Torschütze im WM-Finale: Lionel Messi für Argentinien. © IMAGO/Matthias Koch

Führung im WM-Finale: Lionel Messi trifft per Elfmeter für Argentinien

23. Minute: Tooooorrr!!! Argentinien - Frankreich 1:0, Torschütze: Messi. Die Führung für die Südamerikaner! Der Superstar schickt Lloris in die falsche Ecke und schiebt den Ball unten rechts ein.

21. Minute: Elfmeter für Argentinien. Der Ex-Dortmunder Dembélé lässt sich überlaufen, sprintet di Maria hinterher und läuft dem Angreifer in der Box in die Hacken. Das war kein schlimmes Foul, aber ein vermeidbares allemal.

17. Minute: Gefährlich! Hernández lässt sich den Ball abnehmen. Frankreich wackelt. Argentinien schaltet schnell um, doch di Maria zimmert den Ball aus zwölf Metern auf den Oberrang.

14. Minute: Argentinien ist wesentlich besser im Spiel. Die Südamerikaner greifen forsch an, während die „L´Equipe Tricolore“ sehr verhalten und abwartend spielt. Lloris kann übrigens weitermachen.

Stimmungsvoll: die argentinischen Fans im WM-Finale. © IMAGO/Markus Ulmer

10. Minute: Lloris muss nach einem Zusammenprall behandelt werden. Bayerns Upamecano hat Romero regelrecht in den Torwart reingeschoben. Er bekam offenbar einen Schlag im Bauch ab.

8. Minute: Frankreich wirkt sehr nervös - überraschend. So leistet sich der amtierende Weltmeister in der Anfangsphase viele technische Fehler.

6. Minute: Uhhhhh ... schlampiger Fehlpass von Hernández genau auf Messi. Argentinien schaltet um. Mac Allister nimmt sich schließlich den Ball und schließt wuchtig ab - Keeper Lloris genau in die Arme.

3. Minute: Die Argentinier langen gleich mal wieder rustikal zu. De Paul schubst einfach mal Rabiot um. Das argentinische Spiel ist bekannt für solche kleinen Nicklichkeiten.

1. Minute: Los geht es mit dem WM-Finale in Katar!

Argentinien - Frankreich im Live-Ticker: Angel di Maria rückt in die Startelf

Update vom 18. Dezember, 15.50 Uhr: Beide Fußball-Nationen wurde zweimal Weltmeister bislang. Argentinien holte den Pokal 1978 und 1986. Frankreich gewann ihn 1998 und 2018. Die Franzosen könnten damit nach Brasilien 1962 die erste Mannschaft sein, die den Titel verteidigt.

Update vom 18. Dezember, 15.40 Uhr: Überraschend steht Angel di Maria von Juventus Turin in der Anfangsformation. Der 34-Jährige wurde bei dieser WM 2022 immer wieder geschont. Im Viertelfinale gegen die Niederlande (6:5 n.E.) spielte er nur acht Minuten, im Achtelfinale gegen Australien (2:1) und im Halbfinale gegen Kroatien (3:0) stand er ohne Einsatz im Kader.

„Das Spiel wird sich verändern, dadurch, dass sich di Maria und Messi permanent suchen. Gegen Mexiko ging es nur über die beiden“, erklärt ARD-Experte Bastian Schweinsteiger kurz vor Spielbeginn.

Argentinien - Frankreich im Live-Ticker: WM 2022 mit deutlich schlechteren TV-Quoten

Update vom 18. Dezember, 15.25 Uhr: Das Interesse von Fernsehzuschauern an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist deutlich geringer gewesen als bei vorigen Turnieren. Der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF), Norbert Himmler, sagte der Deutschen Presse-Agentur vor dem Finale: „Das ist schon eine durchwachsene Bilanz für alle Beteiligten. Wir stellen eine etwa 30 bis 40 Prozent geringere Sehbeteiligung zu vergleichbaren Turnieren der letzten Jahre fest.“

Zu den Ursachen sagte Himmler: „Ich glaube, dass die Jahreszeit eine Rolle spielt. Es hat auch mit dem Austragungsort und mit der sportlichen Performance der deutschen Mannschaft zu tun.“

Mit Blick in die Zukunft ergänzte der Intendant des öffentlich-rechtlichen Senders in Mainz: „Die Austragungsorte der nächsten Turniere werden unproblematisch sein. Das ist schon absehbar. Ich gehe davon aus, dass wir in einer anderen Jahreszeit und in anderen Regionen auch wieder die große Begeisterung spüren werden.“ Die kommende Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt, zwei Jahre später sind die USA, Kanada und Mexiko Gastgeber der nächsten WM.

Im Video: WM-Finale - Messi vs. Mbappé im Kampf um den Titel

Emmanuel Macron im WM-Stadion: Frankreichs Präsident lädt verletzte Spieler ein

Update vom 18. Dezember, 15.10 Uhr: Unter den Zuschauern im Stadion ist heute auch Emmanuel Macron. Der französische Staatspräsident ist mit verletzt ausgefallenen Nationalspielern auf die Arabische Halbinsel geflogen.

Der Leipziger Christopher Nkunku und die ebenfalls verletzten Paul Pogba sowie N‘Golo Kanté sollen laut der Sportzeitung L‘Équipe mit an Bord gewesen sein. Karim Benzema von Real Madrid habe die Einladung dagegen ausgeschlagen. Auch Lucas Hernández vom FC Bayern, der sich im ersten WM-Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen hat, ist wohl nicht ins Emirat gereist.

Endspiel der Weltmeisterschaft: Bayerns Upaemcano steht in der französischen Startelf

Update vom 18. Dezember, 14.55 Uhr: Die Aufstellungen sind da: Upamecano darf in der Abwehrmitte von Beginn an ran. Coman und Pavard sitzen auf der Bank. Neben der „echten Neun“ Giroud stürmen Mbappé und Demmbelé.

Argentinien bringt im Angriff Lionel Messi und WM-Shootingstar Julian Alvarez. Überraschend beginnt auch Routinier di Maria, der im WM-Halbfinale gegen Marokko gar nicht zum Einsatz kam.

Argentinien - Frankreich im Live-Ticker: In Katar steht das WM-Finale an

Erstmeldung vom 18. Dezember: München/Lusail - Auch beim FC Bayern schauen sie heute genau hin bei der WM 2022. Denn: Bei der Weltmeisterschaft in Katar steht an diesem Sonntag (16 Uhr, MEZ) das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich an.

Im Vorfeld wurde die Partie reihenweise als das Duell zwischen dem südamerikanischen Filigrantechniker Lionel Messi und dem Tempodribbler der „L‘Équipe Tricolore“, Kylian Mbappé, beschrieben. Doch auf dem Platz des Lusail Iconic Stadium werden freilich 22 Spieler stehen.

Abwehrspieler des FC Bayern für Frankreich: Dayot Upamecano (re.). © IMAGO/Moritz Mueller

Abwehrstar des FC Bayern: Spielt Dayot Upamecano von Beginn an?

Auf französischer Seite wird sich die Frage stellen, ob Dayot Upamecano wieder in die Startelf rückt. Was auch freilich auch die Bayern interessieren dürfte, kassieren die Münchner schließlich fleißig Millionen für die Abstellung ihrer Stars für das Turnier in Katar, das für Olympia 2036 bereits die nächste Bewerbung um ein Sport-Großevent plant. Upamecano war erst im Emirat zum Stammspieler aufgestiegen und wurde von Nationalcoach Didier Deschamps nachhaltig gelobt.

Doch das WM-Halbfinale der Franzosen gegen Marokko (2:0) hatte der 24-jährige Innenverteidiger wegen einer Erkältung verpasst. Statt ihm hatte der ehemalige Leipziger Ibrahima Konaté vom FC Liverpool in der Abwehrmitte gespielt. Auch Kingsley Coman und Benjamin Pavard saßen 90 Minuten nur auf der Bank. Darf „Upa“ wieder von Beginn an ran? Welche Aufstellungen wählen beide Teams für das Endspiel?

Verfolgen Sie das WM-Finale heute Nachmittag ab 16 Uhr (MEZ) hier im Live-Ticker. (pm)