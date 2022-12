Argentinien - Kroatien im Live-Ticker: Fans blicken gespannt auf potenziellen Neuer-Nachfolger

Von: Patrick Mayer

Elfmeter-Killer für Kroatien: Dominik Livakovic bei der WM 2022 in Katar. © IMAGO / Kyodo News

Argentinien und Kroatien bestreiten heute Abend das erste WM-Halbfinale in Katar. Fans des FC Bayern dürften interessiert einen Torwart begutachten. Verfolgen Sie das Spiel ab 20 Uhr hier im Live-Ticker.

WM 2022: Argentinien - Kroatien -:- (-:-), heute, 20 Uhr

Verfolgen Sie das Spiel heute Abend hier im Live-Ticker.

Aufstellung Argentinien: - Aufstellung Kroatien: - Tore: -

Update vom 13. Dezember, 18.35 Uhr: Zlatko Dalic ist als Trainer der Macher hinter dem kroatischen Erfolg. Heute Abend hat der 56-jährige Coach die Chance, zum zweiten Mal in Folge bei einer Fußball-WM mit seinem Team ins Endspiel einzuziehen.

„Die ganze Welt wird schauen, was das kleine Kroatien morgen macht. Solch einen Erfolg wie den Einzug in ein WM-Finale mit einem neuen Team zu wiederholen, wäre das Größte in der kroatischen Geschichte“, sagte Dalic vor der Partie gegen Argentinien und meinte pathetisch: „Mein Stolz ist unermesslich, der Himmel ist mein Limit.“

Nationaltrainer Kroatiens: Zlatko Dalic. © IMAGO/Goran Stanzl/PIXSELL

Update vom 13. Dezember, 18.15 Uhr: Argentiniens Erzrivale ist schon raus: Brasilien verarbeitet sein WM-Trauma und sucht nach dem Aus in Katar einen neuen Nationalcoach. In den Fokus rücken zwei ehemalige Trainer des FC Bayern.

Vor Argentinien-Spiel: ARD-Experte Thomas Broich schwärmt von Kroatien

Update vom 13. Dezember, 17.50 Uhr: Thomas Broich analysiert für die ARD die Fußball-WM. Vor dem ersten Halbfinale der Weltmeisterschaft schwärmt der Ex-Bundesliga-Profi (Gladbach, 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg) von den fußballerischen Fähigkeiten der kroatischen Nationalmannschaft.

„Die heutigen Mannschaften, gerade in der K.-o.-Phase, sind Alleskönner. Schauen Sie sich die Kroaten an: Sie verteidigen aggressiv und kompakt, gleichzeitig können sie aber auch hervorragend den Ball halten oder auch in die Tiefe spielen“, meinte der 41-Jährige im Gespräch mit dem Spiegel: „Diese Mannschaften haben die Fähigkeit, auf dem Platz zu improvisieren, Dinge selbst zu regeln - mal mit Wucht, mal mit Finesse. Das hängt mit der Führung des Trainers zusammen, aber auch mit individueller Klasse.“

Argentinien - Kroatien im Live-Ticker: Erster Final-Teilnehmer der WM in Katar gesucht

Erstmeldung vom 13. Dezember: München/Katar - Der Spielplan der WM 2022 ist weit fortgeschritten: An diesem Dienstagabend steht bei der Weltmeisterschaft in Katar das erste Halbfinale an. Das Duell: Im Lusail Iconic Stadium stehen sich ab 20 Uhr (MEZ) der zweimalige Weltmeister Argentinien (1978, 1986) und der amtierende Vize-Weltmeister Kroatien gegenüber.

Die Argentinier hatten sich in ihrem Viertelfinale gegen die Niederlande 6:5 nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Die Kroaten behaupteten sich gegen WM-Topfavorit Brasilien ebenfalls im Elfmeterschießen (5:3 n.E.).

Alte Haudegen im WM-Halbfinale: Brozovic, Modric und Perisic gehen bei Kroaten voran

Auf dem Papier sind die Südamerikaner um Superstar Lionel Messi (Paris Saint-Germain) favorisiert, doch wie schon 2018 beweisen die Fußballer vom Balkan erneut, dass sie über sich hinauswachsen können.

Geführt von alten Haudegen wie Marcelo Brozovic (Inter Mailand, 30 Jahre), Luka Modric (Real Madrid, 37) und Ivan Perisic (Tottenham Hotspur, 33) ist die Mannschaft von Nationalcoach Zlatko Dalic (56) auch im Emirat zum Geheimfavoriten auf den begehrten Titel aufgestiegen.

Im Video: Ex-Bayern-Star Perisic mahnt vor WM-Halbfinale

Nicht nur wegen Perisic, der sein Geld in der Saison 2019/20 in München verdiente, dürften Fans des FC Bayern genau hinschauen. Denn: Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet, haben die Bosse von der Säbener Straße angeblich Kontakt mit Dominik Livakovic aufgenommen. Der 27-jährige Goalie von Dinamo Zagreb überragte bislang in der K.o.-Phase.

Argentinien - Kroatien im Live-Ticker: Wirbt Dominik Livakovic auch im WM-Halbfinale für sich?

So hielt er im Elfmeterschießen gegen Brasilien den Versuch von Rodrygo. Gegen die Japaner parierte er im Viertelfinale (4:2 n.E.) sogar drei Elfmeter. Die Bayern suchen dagegen nach dem Ski-Unfall Manuel Neuers samt Unterschenkelfraktur kurzfristig einen Ersatz für den Weltmeister von 2014. Wäre Livakovic einer? Kann er auch die Argentinier ärgern?

Verfolgen Sie das erste WM-Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien heute Abend hier im Live-Ticker. (pm)