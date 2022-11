Argentinien gegen Saudi-Arabien heute live: Messi und Kollegen vor historischer Marke

Von: Korbinian Kothny

Auftakt in der Gruppe C. Favorit Argentinien trifft auf Außenseiter Saudi-Arabien. Glänzt Lionel Messi gleich im ersten Spiel? Wir berichten im Live-Ticker.

Argentinien gegen Saudi-Arabien heute live: Krönt Messi seine Karriere?

München – Am Dienstagvormittag startet auch Mitfavorit Argentinien in die WM 2022 in Katar. Lionel Messi trifft bei seiner letzten WM zum Auftakt auf Außenseiter Saudi-Arabien (hier läuft das Spiel). Für die Mannschaft von Cheftrainer Lionel Scaloni soll das Saudi-Arabien-Spiel der Beginn für eine erfolgreiche WM sein.

Gespielt wird im Lusail Iconic Stadium in Lusail. Das für die WM neu gebaute Stadion soll ein Fassungsvermögen von 80.000 Zuschauer haben und ist damit die größte Arena der WM. In Lusail wird außerdem das Endspiel der WM 2022 in Katar ausgetragen.

WM in Katar: Krönt Messi seine Karriere?

Argentinien ist in der Gruppe C mit Saudi-Arabien, Polen und Mexiko der große Favorit auf den Gruppensieg. Die Gauchos befinden sich in prächtiger Verfassung und sind seit 36 Spielen ungeschlagen. Der internationale Rekord liegt bei 37 ungeschlagenen Partien in Folge, aufgestellt von Italien zwischen 2018 und 2021. Die Argentinier kassierten ihre letzte Niederlage im Juli 2019 und konnten im Sommer letzten Jahres die Copa América für sich entscheiden. Jetzt soll bei der letzten WM von Lionel Messi der WM-Titel folgen.

Gegner Saudi-Arabien ist der große Unbekannte in der Gruppe C. Der Wüstenstaat nimmt zum sechsten Mal an einer WM-Endrunde teil und qualifizierte sich in einer Qualifikations-Gruppe mit unter anderem Japan und Australien souverän als Gruppenerster für die WM.

Wir begleiten die Partie am Dienstag ab 11 Uhr hier im Live-Ticker. (kk)