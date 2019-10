Arminia Bielefeld gegen Schalke: Verein warnt Fans

In der SchücoArena empfängt Arminia Bielefeld am Dienstagabend den FC Schalke 04. Alle wichtigen Infos zum Pokalspiel lesen Sie hier.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft Zweitligist Arminia Bielefeld auf den Bundesligisten Schalke 04

Die Begegnung ist seit Tagen restlos ausverkauft

Einige Straßen werden wegen des Spiels in Bielefeld gesperrt und Busse werden umgeleitet

Bielefeld – Heute Abend (Dienstag, 29. Oktober) könnte Arminia Bielefeld für eine Überraschung sorgen. Die Mannschaft von Cheftrainer Uwe Neuhaus trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Schalke 04, wie owl24.de* berichtet. Anstoß in der heimischen SchücoArena ist um 20.45 Uhr.

Die Königsblauen müssen bereits vor der Partie gegen Arminia Bielefeld eine bittere Pille schlucken. Beim Revierderby Schalke 04 gegen Borussia Dortmund verletzte sich Benjamin Stambouli am Fuß und fällt vorerst aus. Wann er wieder auflaufen kann, ist noch ungewiss.

Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 vor dem DFB-Pokalspiel

Für Trainer Uwe Neuhaus von Arminia Bielefeld steht vor dem Duell gegen Schalke fest: "Ein Bundesligist hat keine Schwächen." Trotzdem versprach der Coach vor dem DFB-Pokalspiel, dass man versuchen werde, spielerische Lösungen gegen diesen harten Gegner zu finden, auch wenn der DSC klarer Außenseiter sei.

Trotzdem sollten die Königsblauen den Gastgeber in der derzeitigen Verfassung auf keinen Fall unterschätzen. Die Ostwestfalen sind aktuell Tabellenzweiter in der 2. Fußball-Bundesliga. Verzichten muss der Klub auf Brian Behrendt und Nils Quaschner. Ein möglicher Transfer bei Arminia Bielefeld könnte jedoch für Wirbel sorgen.

Arminia Bielefeld gegen FC Schalke 04: Wer pfeift das DFB-Pokalspiel?

Der Unparteiische Manuel Gräfe wird das DFB-Pokalspiel Arminia Bielefeld gegen den FC Schalke 04 leiten. Bei seinen Entscheidungen wird er von Frederick Assmuth und Markus Sinn unterstützt. Arne Aarnink macht das Schiedsrichter-Gespann als vierter Offizieller komplett.

So sehen Sie das Pokalspiel Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 live im TV

Nur wer ein kostenpflichtiges Abo bei Sky abgeschlossen hat, kann das DFB-Pokalspiel Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 live im Stream beziehungsweise im TV schauen. Eine kostenlose Zusammenfassung der Partie folgt gegen 22 Uhr in der ARD-Sportschau. Moderator Matthias Opdenhövel wird Sie dann mit allen wichtigen Infos zum Spiel füttern. Fans haben außerdem die Möglichkeit, die Begegnung im Live-Ticker von wa.de zu verfolgen.

Arminia Bielefeld warnt vor überteuerten Schalke-Tickets im Netz

Das Pokalspiel Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 ist schon seit Tagen restlos ausverkauft. Die letzten 2.000 Karten, die im öffentlichen Verkauf landeten, waren blitzschnell vergriffen. Doch auf dem Schwarzmarkt werden die Eintrittskarten nun für teures Geld angeboten. Viele Anhänger des Klubs, die sich gefreut hatten, die Partie live in der SchücoArena mitzuverfolgen, schauen nun in die Röhre.

Der Verein aus OWL warnt die Fans ausdrücklich vor dem dubiosen Ticket-Verkauf im Netz. Auf den Plattformen wie "Viagogo" oder "Ebay Kleinanzeigen" werden beispielsweise Karten für das DFB-Pokalspiel gegen Schalke angeboten. Stehplatzkarten, für die man normalerweise rund 15 Euro bezahlt, kosten hier plötzlich 89 Euro. "Sowohl Käufer als auch Verkäufer gehen bei diesem Geschäft ein großes Risiko ein", warnt der Klub. Arminia Bielefeld hat seine Anhänger auch schon in der Vergangenheit vor Fake-Tickets gewarnt, wie owl24.de* berichtet.

Arminia Bielefeld: Straßen wegen Pokalspiel gesperrt – auch Änderungen im öffentlichen Nahverkehr

Rund um dasDFB-Pokalspiel Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 werden einige Straßen gesperrt. Von der Sperrung betroffen ist die Schloßhofstraße zwischen Drögestraße und Melanchthonstraße. Außerdem leitet moBiel die Buslinien 25 und 26 ab 17.30 um. In Richtung Dürerstraße sieht der öffentliche Nahverkehr dann folgendermaßen aus:

Mindener Straße

Jöllenbecker Straße

Albert-Schweitzer-Straße

Lauestraße

Drögestraße

Am Brodhagen.

In der Gegenrichtung fahren die Busse über Drögestraße, Jöllenbecker und Mindener Straße. An folgenden Haltestellen in beiden Fahrrichtungen halten die Busse nicht:

Melanchthonstraße

Siegfriedstraße

Friedrichstraße

MoBiel hat alle Fahrgäste bereits im Vorfeld der Partie Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 informiert. Es werden Ersatzhaltestellen am Nordpark, in der Wittekindstraße und der Mindener Straße sowie auf der Jöllenbecker Straße eingerichtet.

Mit der Stadtbahn zum Heimspiel des DSC Arminia Bielefeld

Der Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs weist alle Anhänger von Arminia Bielefeld und Schalke 04 darauf hin, dass Dauerkarten und Einzelkarten für Bundesliga- und Pokalspiele in der Saison 2019/20 als Kombiticket drei Stunden vor der Partie und drei Stunden nach Spielende für die Busse, Stadtbahnen und Nahverkehrszüge (2. Klasse) innerhalb der Stadt Bielefeld, den Kreisen Gütersloh, Herford, Lippe und Minden-Lübbecke sowie auf der gesamten RB 75 "Haller Willem" gelten.

Eine direkte Fahrtmöglichkeit zur SchücoArena bis zu den Haltestellen Rudolf-Oetker-Halle oder Graf-von-Stauffenberg-Straße bietet die Stadtbahn-Linie 4. Auch die Stadtbahn-Linie 3 bringt Fans von Arminia Bielefeld und Schalke 04 zur Haltestelle Wittekindstraße. Vor und nach der Begegnung pendelt die Stadtbahn-Linie 4 im dichten Zeittakt zwischen der Innenstadt, dem Hauptbahnhof und den Parkplätzen an der Universität.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.