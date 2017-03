Pokal-Halbfinale: Bayern treffen auf Lotte oder Dortmund

München - Im Halbfinale des DFB-Pokals könnte es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kommen. Das ergab die Auslosung durch Matthias Sammer.

Titelverteidiger und Rekordsieger Bayern München trifft im Halbfinale des DFB-Pokals (25./26. April, ARD und Sky) auf den noch zu ermittelnden Sieger des Viertelfinal-Duells zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung am späten Mittwochabend in der ARD durch den früheren Europameister und Ex-DFB-Sportdirektor Matthias Sammer. Im zweiten Duell der Vorschlussrunde empfängt Borussia Mönchengladbach in einem Bundesliga-Duell Eintracht Frankfurt.

Der Vergleich des Vorjahresfinalisten BVB beim Drittliga-Aufsteiger war am Dienstag wegen der Unbespielbarkeit des Platzes im Lotter Stadion abgesagt worden. Das Spiel wird nach SID-Informationen am 14. März nachgeholt. Sollte Lotte gegen Dortmund gewinnen, würde im Halbfinale das Heimrecht getauscht. Das Finale wird am 27. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Die Spiele im Überblick:

Bayern München - Sportfreunde Lotte/Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

sid