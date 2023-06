Schweinsteiger huldigt Ibrahimovic nach Karriereende – kann sich fiesen Spruch aber nicht verkneifen

Von: Marius Epp

Eine Fußball-Legende sagt „Ciao“: Zlatan Ibrahimovic beendet seine lange Karriere emotional. Auch Ex-Teamkollege Bastian Schweinsteiger meldet sich.

Mailand – „Forza Milan – e arrivederci“: Mit diesen Worten und Tränen in den Augen verabschiedete sich Zlatan Ibrahimovic von der großen Fußballbühne. „Der Moment ist gekommen, dem Fußball ciao zu sagen“, verkündete der 41-Jährige seinen Abschied im vollbesetzten Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Zlatan Ibrahimović Geboren: 3. Oktober 1981 (Alter 41 Jahre), Malmö, Schweden Teams: Malmö FF, Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, FC Barcelona, AC Mailand, Paris St. Germain, Manchester United, LA Galaxy Länderspiele (und -tore) 121 (62) Größe: 1,95 Meter

Zlatan Ibrahimovic beendet seine Karriere

In der Folge skandierten die Fans immer wieder seinen Namen und feierten die Stürmer-Legende schon zuvor mit einer „Godbye“-Choreografie.

Seine Entscheidung habe Schwedens bester Torschütze aller Zeiten zuvor „niemandem mitgeteilt“. Im Rahmen seines letzten Spiels unter Vertrag der AC Mailand, das er verletzt verpasste, ließ er dann die Bombe platzen. Anhaltende Knieprobleme und eine Operation hatten ihn in den letzten Jahren immer wieder zurückgeworfen.

Zwei große Gesichter des europäischen Fußballs: Zlatan Ibrahimovic (l.) und Bastian Schweinsteiger. © dpa/Kalaene/Calanni

Einer der Größten tritt ab: Zlatan Ibrahimovic gibt Rücktritt bekannt

Ibrahimovic bleibe für den Rest seines Lebens „Milanista“, verkündete er. Fan des Klubs, der ihm am Ende wohl am meisten bedeutete – und den er 2022 nach seiner Rückkehr mit 15 Toren zum ersten Meistertitel seit zehn Jahren führte.

496 Tore in 827 Spielen schoss der Ausnahme-Fußballer mit Hang zur (meist scherzhaften) Selbstverherrlichung für Weltklubs wie die AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin, FC Barcelona, Paris St. Germain oder Manchester United. Wenn einer wie Ibrahimovic geht, sorgt das logischerweise für ein riesiges Echo in der Fußballwelt.

Bastian Schweinsteiger reagiert auf Ibrahimovic-Rücktritt

Neben vielen anderen meldete sich auch Bastian Schweinsteiger zum Karriereende seines ehemaligen Mitspielers zu Wort. Bei Social Media huldigte er „Ibra“: „Hej då, Legende! Was für eine Karriere, was für ein Spieler. Deine Übersicht auf dem Platz war herausragend.“ Er bezeichnete Ibrahimovic als „einen der drei besten Spieler, mit denen ich gespielt habe“.

Die beiden verstanden sich in ihrer gemeinsamen Zeit bei den Red Devils gut und trafen im Anschluss in der US-amerikanischen MLS aufeinander. Ibrahimovic spielte für LA Galaxy, Schweinsteiger für Chicago Fire. „Dein Spielstil war nicht nur einzigartig, sondern auch enorm erfolgreich“, schrieb der deutsche Weltmeister weiter.

Man kennt sich: Bastian Schweinsteiger und Zlatan Ibrahimovic zu MLS-Zeiten. © IMAGO/Kirby Lee

Ibrahimovic-Karriereende: Schweinsteiger verpasst Legende nochmal einen Seitenhieb

Enorm erfolgreich – das ist eigentlich untertrieben. Zwölfmal und in vier verschiedenen Ligen wurde „Zlatan“ Meister. Nur ein Makel bleibt in seiner großen Karriere: Ihm fehlt der Gewinn der Champions League. Darauf machte ihn auch Schweinsteiger nochmal aufmerksam – einen fiesen Spruch konnte er sich am Ende seiner Lobeshymne nicht verkneifen.

„PS: Wenn du nur irgendwann mal für den FC Bayern gespielt hättest … Dann hättest du auch die Champions League einmal gewonnen“, stichelte die Münchner Ikone. Zlatans Reaktion steht zunächst noch aus. (epp)