Tolle Geste! Aus diesem Grund wird uns Gigi Buffon fehlen

Mit dem Aus im WM-Playoff gegen Schweden platzte der große Traum von Gigi Buffon, zum sechsten Mal zu einer Endrunde zu fahren. Bereits vor dem Anpfiff bewies der italienische Torhüter seine ganze Klasse.

Mailand/München - Montagabend. Italien gegen Schweden. Die Hymne der Skandinavier wird abgespielt, die Tifosi starten ein gellendes Pfeifkonzert. Nur einer wehrt sich dagegen. Gianluigi Buffon senkt den Kopf und klatscht vehement gegen die Pfiffe seiner Anhänger. Eine der letzten großen Gesten eines wirklichen Sportmannes!

Nach 90 Minuten steht nämlich fest: Es war das letzten Länderspiel von Grande Gigi. Italien fährt nicht zur WM nach Russland. Der Keeper beendet kurz nach dem Schlusspfiff seine Karriere in der Nationalmannschaft.

Pfeifkonzert bei Hymne für Schweden - aber große Geste von #Buffon. Er ist eine Legende. Deshalb wird er uns fehlen. (Via @fums_magazin) pic.twitter.com/v7iUajnHnu — Tuncay Özdamar (@TuncayOzdamar) 13. November 2017

Im Alter von 39 Jahren macht Buffon also Schluss bei der Squadra Azzurra, für die er am 29. Oktober 1997 debütiert hatte. Bitter für den ehemaligen Welttorhüter, dass ausgerechnet sein letztes Länderspiel solch tragische Folgen hat, Italien nimmt erstmals seit 60 Jahren nicht an einer WM teil.

Wir werden ihn vermissen! Nicht nur Buffons Tränen nach der Partie und die Geste bei der Hymne machen ihn unvergesslich, auch sportlich wird er eine große Lücke hinterlassen. Sein Nachfolger wird aller Voraussicht nach Youngster und Namensvetter Gianluigi Donnarumma, der beim AC Milan spielt.

