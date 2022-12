Brasilien gegen Südkorea heute live: Rätsel um Neymar vor dem WM-Achtelfinale

Von: Antonio José Riether

Startelf-Comeback gegen Südkorea? Neymar trainierte am Sonntag mit seinen Nationalmannschaftskollegen. © Esteban Biba/imago

Titelfavorit Brasilien trifft im Achtelfinale auf Südkorea. Bei der Selecao könnte Neymar wieder auf den Platz zurückkehren. Der Live-Ticker zum K.o.-Spiel.

Südkorea steht nach dem dramatischen Achtelfinal-Einzug vor einer schweren Aufgabe .

. Bei Titalfavorit Brasilien kehrt Neymar nach seiner Verletzung gegen die Ostasiaten zurück ins Team.

nach seiner Verletzung gegen die Ostasiaten zurück ins Team. Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Doha - Gerade einmal drei Tage nach dem emotionalen 2:1-Sieg über Portugal könnte Südkorea für das nächste Highlight sorgen. Die Asiaten setzten sich erst in der Nachspielzeit durch und erreichten somit die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft, nun geht es allerdings gegen den Titelfavoriten Brasilien. Die Südamerikaner können beim Achtelfinal-Duell wohl wieder auf ihren wohl besten Techniker zurückgreifen.

Brasilien gegen Südkorea heute: Selecao mit Neymar in der Startelf?

Ganz Brasilien hofft auf einen Einsatz von Neymar, der die letzten beiden Partien aufgrund einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk verpasste. Ohne den PSG-Star bezwang die Selecao die Schweiz mit 1:0, im letzten Gruppenspiel unterlag eine B-Elf jedoch mit 0:1 gegen Kamerun. „Er trainiert heute Nachmittag. Wenn alles okay ist, spielt er morgen“, meinte der brasilianische Nationaltrainer Tite am Sonntag.

Doch noch steht nicht fest, inwieweit der 30-Jährige seiner Mannschaft helfen wird. Bezüglich eines möglichen Startelf-Einsatzes meinte Tite: „Meine Präferenz ist: die Besten von Anfang an.“ Ob Neymar tatsächlich in der Anfangsformation seines Cheftrainers steht, erfahren die Fans jedoch erst rund zwei Stunden vor Beginn der Partie.

Brasilien gegen Südkorea: Chefcoach Bento bemängelt FIFA-Ansetzung - „Es ist nicht fair“

Südkoreas Nationaltrainer Paulo Bento hat eine ganz klare Meinung zur Thematik um den Brasilien-Star und meinte: „Wir hätten es lieber ohne Neymar gehabt“. Der Portugiese, der nach seiner Rotsperre wieder zurück in die Coaching Zone zurückkehrt, kritisierte im Vorfeld die kurze Pause zwischen dem intensiven letzten Spiel seines Teams und dem Achtelfinale. „Es ist nicht fair, jedes Spiel nach nur 72 Stunden spielen zu müssen. Wir müssen es akzeptieren, wenn die FIFA es so entscheidet“, so Bento.

Der 53-Jährige sieht hier einen Bonus für den fünffachen Weltmeister. „Brasilien hat einen Vorteil, weil sie im letzten Gruppenspiel viele Spieler schonen konnten. Das war bei uns nicht möglich“, meinte der Cheftrainer. Brasiliens Kapitän Thiago Silva bekräftigte allerdings, dass dies von Beginn an die Taktik gewesen sei. „Das war es wert, wir sind jetzt fit für Südkorea“, so der Abwehrchef nach der Pleite gegen Kamerun. „Die Koreaner werden müder sein als wir.“ (ajr)